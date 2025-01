Lazio – Real Sociedad, scontri tra tifosi a Monti: nove spagnoli feriti

Agguato in via Monti da parte di frange estreme laziali; previsti per stasera ulteriori controlli al Flaminio e in zona stadio

Nove feriti, uno dei quali in gravi condizioni, e un quartiere storico come Monti trasformato in un campo di battaglia. È questo il bilancio della violenta rissa scoppiata nella tarda serata di mercoledì 22 gennaio nel cuore di Roma, dove un gruppo di circa 80 ultrà incappucciati ha attaccato un gruppo di tifosi spagnoli del Real Sociedad in trasferta nella Capitale per la partita di Europa League contro la Lazio, in programma stasera allo Stadio Olimpico.

Scontri tra tifosi, l’attacco da estremi laziali

L’agguato è avvenuto in via Leonina, nel rione Monti, e ha generato terrore tra i residenti, spaventati dal lancio di petardi, fumogeni, sedie e tavolini. Alcuni video pubblicati sui social documentano la brutalità dell’attacco, che ha portato al ferimento di nove tifosi spagnoli. Due di loro sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico Umberto I e all’ospedale San Giovanni, mentre altri sette sono stati medicati presso il Fatebenefratelli e il Santo Spirito. Tra questi, tre si sono allontanati dal pronto soccorso prima di essere trattati.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’attacco sarebbe stato orchestrato da frange estreme della tifoseria laziale, ma non si esclude il coinvolgimento di altri gruppi, inclusi eventuali infiltrati. Gli agenti hanno sequestrato un vero e proprio arsenale di armi improvvisate, tra cui bombe carta e fumogeni, utilizzate durante l’assalto. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili e capire se l’aggressione fosse stata pianificata in anticipo.

Le indagini stanno esplorando anche possibili legami con episodi di violenza avvenuti lo scorso marzo in Spagna. In quell’occasione, durante gli ottavi di finale di Europa League tra la Roma e il Real Sociedad, tifosi baschi attaccarono i pullman romanisti, causando diversi feriti e danni. La rivalità, oltre a essere calcistica, sembra avere anche connotazioni politiche, aumentando il rischio di scontri premeditati.

In vista del match tra Lazio e Real Sociedad, in programma alle 21, Roma è in stato di massima allerta. Il centro della città e l’area dello Stadio Olimpico sono blindati, con chiusure stradali e un imponente dispiegamento di forze dell’ordine per prevenire nuovi episodi di violenza. Particolare attenzione è riservata alla zona del Flaminio e al percorso che seguiranno i tifosi spagnoli, che saranno scortati in autobus fino allo stadio.