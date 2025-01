Roma, torna sabato 25 gennaio la Giornata del Riciclo

Sabato 25 gennaio, un nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” offrirà ai cittadini un’occasione straordinaria per contribuire alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI, consente la raccolta gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in diverse aree di Roma, fornendo una soluzione pratica per lo smaltimento responsabile di materiali che non possono essere conferiti nei normali cassonetti. Domenica 26, invece, il servizio non sarà attivo a causa del blocco del traffico imposto per la Domenica Ecologica, una misura pensata per ridurre l’inquinamento atmosferico nella Capitale.

Giornata del Riciclo, le postazioni

L’edizione di questa settimana coinvolgerà i Municipi III, IV, VIII, IX, XI e XV. Durante la giornata, i residenti potranno disfarsi di rifiuti che includono materiali ingombranti (come divani, materassi e mobili), legno, metallo, grandi elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, monitor, TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Le postazioni di raccolta, attive sabato dalle 8:00 alle 12:30, sono dislocate strategicamente per garantire un servizio agevole ai cittadini. Ecco i dettagli delle aree coinvolte:

Municipio III : Via Salaria 1501, parcheggio parco Umberto Nobile. Qui saranno raccolti legno, metalli, rifiuti ingombranti, RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sfalci e potature.

: Via Salaria 1501, parcheggio parco Umberto Nobile. Qui saranno raccolti legno, metalli, rifiuti ingombranti, RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sfalci e potature. Municipio IV : Via Siro Solazzi (lato Via Enrico Jovane fronte scuola). Accettati rifiuti in legno, metallo, ingombranti (inclusi divani e materassi) e RAEE di tutte le tipologie ad uso domestico, insieme a sfalci e potature.

: Via Siro Solazzi (lato Via Enrico Jovane fronte scuola). Accettati rifiuti in legno, metallo, ingombranti (inclusi divani e materassi) e RAEE di tutte le tipologie ad uso domestico, insieme a sfalci e potature. Municipio VIII : Via Ostiense, parcheggio Ponte Settimia Spizzichino. I materiali ammessi comprendono legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

: Via Ostiense, parcheggio Ponte Settimia Spizzichino. I materiali ammessi comprendono legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature. Municipio IX : Trigoria, Via Guglielmo Guasta (area parcheggio). Rifiuti accettati: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

: Trigoria, Via Guglielmo Guasta (area parcheggio). Rifiuti accettati: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature. Municipio XI : Via Frattini. Come per le altre aree, si raccoglieranno legno, metallo, rifiuti ingombranti, RAEE e sfalci/potature.

: Via Frattini. Come per le altre aree, si raccoglieranno legno, metallo, rifiuti ingombranti, RAEE e sfalci/potature. Municipio XV: Via di Grottarossa (area mercato). Anche qui saranno ammessi legno, metallo, ingombranti, RAEE e sfalci e potature.