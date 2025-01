Aggressione a Testaccio: 17enne ferito al collo dopo una lite a scuola

Una lite tra ragazzi si è trasformata in un episodio di violenza che scuote Roma e solleva interrogativi sulla crescente tensione nelle scuole e tra i giovani. Ieri pomeriggio, giovedì 23 gennaio, un diciassettenne di origini filippine è stato accoltellato al collo in piazza Testaccio, poco distante dalla scuola. Il giovane, che stava tornando a casa, è stato colpito intorno alle 14 e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Le dinamiche dell’aggressione a Testaccio

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il ferimento sarebbe nato da un diverbio avvenuto poche ore prima all’interno dell’istituto scolastico. La discussione avrebbe coinvolto la vittima e un altro ragazzo di origini egiziane, il quale, secondo quanto emerge, avrebbe successivamente chiamato un amico per avere supporto.

La situazione è precipitata fuori dall’ambiente scolastico, trasformandosi in una vera e propria aggressione. Sarebbe stato proprio il coetaneo con cui la vittima aveva litigato a scuola a colpirlo con una lama, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire se altri giovani abbiano avuto un ruolo attivo nell’episodio.

La corsa in ospedale e le condizioni della vittima

Il diciassettenne è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale San Camillo in condizioni critiche. Nonostante la gravità della ferita, i medici sono fiduciosi: il ragazzo non è in pericolo di vita, ma resta sotto stretta osservazione e la prognosi è riservata. I genitori della vittima, accorsi in ospedale, sono in stato di shock.

Indagini in corso: telecamere e testimoni

La polizia ha avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso sia il momento dell’aggressione sia i movimenti dei giovani coinvolti. Verranno inoltre ascoltati testimoni per stabilire il ruolo di ciascun ragazzo e determinare se si sia trattato di un’aggressione premeditata o di un’escalation improvvisa di violenza.

Un elemento rilevante delle indagini sarà il ritrovamento della lama utilizzata nell’attacco, che al momento non è stata recuperata. Parallelamente, gli investigatori attendono di poter ascoltare il diciassettenne ferito, non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno, per chiarire le motivazioni che hanno portato alla lite e, infine, al ferimento.

La reazione politica e il dibattito sulla violenza giovanile

L’episodio ha acceso il dibattito sulla sicurezza e sulla crescente diffusione della violenza tra i minori. Il vicepremier Matteo Salvini, con un post sui social, ha commentato duramente l’accaduto: “Coltello facile nelle tasche di troppi ragazzini e una violenza minorile che ha raggiunto livelli allarmanti. Sì a più forze dell’ordine, più formazione scolastica e più opportunità per i giovani – come stiamo facendo – ma a casa di questi ragazzi non ci sono dei genitori? Possibile che queste mamme e questi papà non si accorgano di niente?”

Un quadro preoccupante di violenza minorile

L’accoltellamento a Testaccio si inserisce in un contesto più ampio di episodi di violenza giovanile che stanno allarmando la Capitale. Sempre più frequentemente, le liti tra adolescenti degenerano in atti di violenza, spesso alimentati da rivalità personali o conflitti che trovano terreno fertile nell’assenza di una rete educativa e sociale efficace.

Il ruolo delle istituzioni, delle famiglie e della scuola diventa quindi centrale per contrastare questa deriva e prevenire ulteriori episodi di violenza. Episodi come quello di Testaccio non devono essere letti solo come fatti di cronaca, ma come campanelli d’allarme per affrontare una problematica che riguarda il tessuto sociale stesso della città.