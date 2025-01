Roma combatte lo smog il 26 gennaio, con la terza domenica ecologica del 2025

Le limitazioni alla circolazione non saranno valide per tutti i mezzi. Chi può circolare e chi no nella domenica ecologica a Roma

Domenica 26 gennaio, Roma vivrà la sua terza domenica ecologica della stagione autunno-inverno 2024-2025, un’iniziativa che punta a contrastare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare i cittadini verso uno stile di vita più sostenibile. Durante la giornata, nella Zona a Traffico Limitato “Fascia Verde”, sarà vietata la circolazione dei veicoli a motore endotermico in due fasce orarie: dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Chi può circolare e chi no nella domenica ecologica

Le limitazioni alla circolazione non saranno valide per tutti i mezzi. Potranno muoversi liberamente i veicoli elettrici e ibridi, quelli alimentati a Gpl o metano di categoria Euro 3 e successivi, e le auto a benzina Euro 6. Deroghe sono previste anche per i ciclomotori a 2 ruote con motore a 4 tempi Euro 2 o superiore, i motoveicoli a 4 tempi Euro 3 e successivi, i mezzi a noleggio (inclusi quelli in sharing) e i veicoli al servizio delle persone con disabilità.

La mappa delle aree interessate dal provvedimento e ulteriori dettagli, come eventuali variazioni di orari e deroghe, saranno disponibili online, così da consentire ai cittadini di pianificare gli spostamenti.

I cammini del Giubileo: camminare per riscoprire Roma

In occasione della domenica ecologica, l’Assessorato all’Ambiente ha organizzato l’evento “I cammini verso Roma”, un’iniziativa che celebra l’arrivo dei pellegrini in città attraverso tre percorsi storici legati al Giubileo. I partecipanti, i cui posti sono andati esauriti rapidamente, percorreranno le ultime tappe della Via Francigena del Nord, della Via Francigena del Sud e del Cammino di San Francesco.

Ecco i dettagli delle partenze:

Via Francigena del Nord : appuntamento alle 8:30 presso la stazione di Monte Mario.

: appuntamento alle 8:30 presso la stazione di Monte Mario. Via Francigena del Sud : i partecipanti si ritroveranno alle 8:30 al punto informativo di Santa Maria delle Mole o, in alternativa, alla stazione ferroviaria di Campoleone alle 9, per poi essere trasferiti in pullman a via di Torricola, punto di partenza del cammino.

: i partecipanti si ritroveranno alle 8:30 al punto informativo di Santa Maria delle Mole o, in alternativa, alla stazione ferroviaria di Campoleone alle 9, per poi essere trasferiti in pullman a via di Torricola, punto di partenza del cammino. Cammino di San Francesco: il percorso inizierà alle 8:30 da Piazza Sempione.

Tutti i gruppi confluiranno alle 15 presso l’Auditorium di via della Conciliazione e concluderanno la giornata varcando insieme la Porta Santa in Piazza San Pietro alle 16, un momento simbolico di unione e spiritualità.

Riqualificazione dei percorsi storici

L’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha sottolineato come la domenica ecologica sia anche un’opportunità per riscoprire il patrimonio culturale e naturalistico della città. «Abbiamo lavorato per valorizzare gli itinerari giubilari attraverso interventi di riqualificazione che hanno migliorato la segnaletica, installato nuovi pannelli informativi, potenziato gli arredi urbani e sistemato i sentieri. Un esempio significativo è il tratto della Via Francigena Nord nel Parco di Monte Mario, che ora offre ai visitatori una vista mozzafiato su Roma».

Il calendario delle domeniche ecologiche

Quella del 26 gennaio è la prima domenica ecologica del 2025 e si inserisce in un calendario di cinque appuntamenti anti-smog che, oltre a ridurre l’inquinamento atmosferico, mirano a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di adottare abitudini più sostenibili. Le date precedenti, il 10 novembre, l’1 e il 10 dicembre 2024, hanno già coinvolto migliaia di romani. Le prossime giornate saranno il 16 febbraio e il 23 marzo 2025.

Un passo verso una città più sostenibile

L’inquinamento atmosferico è una delle sfide più urgenti per Roma, una città che registra frequentemente livelli di smog superiori ai limiti consentiti. Le domeniche ecologiche rappresentano un piccolo, ma significativo passo per migliorare la qualità dell’aria e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

Il Comune invita i cittadini a cogliere queste giornate come un’occasione per riscoprire la città a piedi o in bicicletta, riducendo l’impatto ambientale e riscoprendo luoghi di straordinaria bellezza e importanza storica. In un anno cruciale come quello del Giubileo, ogni azione per ridurre l’inquinamento e promuovere la sostenibilità assume un valore ancora più profondo, contribuendo a rendere Roma una città più vivibile per residenti e visitatori.