La miglior colomba di Pasqua in commercio, la guida più golosa dell’anno

Il mercato dei dolci lo scorso anno ha fatturato oltre 400 milioni di euro, ma scegliere la miglior colomba tra la vasta offerta può essere difficile. Intanto per orientarsi, gli esperti consigliano di preferire quelle a lunga lievitazione, più facilmente digeribili.

Colomba di Pasqua, la classifica Altroconsumo

Secondo Altroconsumo, la miglior colomba sotto i 10 euro è quella del marco Baiocco, venduta a un prezzo inferiore ai 4 euro. Seguono Bauli e Carrefour che propongono un prodotto sotto i 5 euro. Si sale, ma di poco, con il marchio Coop che vende la sua colomba a meno di 6 euro.

I prezzi poi cominciano a salire, come nel caso della colomba Tre Marie il cui prezzo va dai 17 ai 24 euro e Vargani, che può costare fino a 20 euro.

Il premio Divina Colomba

Il concorso dolciario Divina Colomba anche quest’anno premia la miglior colomba artigianale. Si posiziona sul gradino più alto della classifica quella di Vito Saccente del Panificio Saccente di Palo del Colle (Bari). Seguono quella di Solo da Manduca, di Aprilia (Latina) e Pasticceria Colombo di Barasso (Varese).

per chi ha gusti più disponibili alle novità la miglior colomba è quella di Italo Vezzoli. Alla sua In Croissanteria di Carobbio degli Angeli in provincia di Bergamo prepara quella che è quasi una torta al cioccolato bianco e limone.

Ad un prezzo più modico troviamo poi il dolce di Pasqua del Forno Follador, una colomba venduta online a un prezzo variabile dai 18 ai 36 euro.

Anche gli chef stellati si dedicano in questo periodo di festa alle creazioni della tradizione. È il caso di Antonino Cannavacciuolo che vende la sua colomba online, anche in versione vegana, da 40 euro.

