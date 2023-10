Iva Zanicchi, pianto disperato per tutta la notte: “Un dolore straziante” | Quello che ha visto rientrare dalla porta è agghiacciante

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Iva Zanicchi si è lasciata andare in uno sfogo. Ha parlato a ruota libera su un evento che ha segnato per sempre la sua vita. Ha dovuto rinunciare per sempre a lui

Tutti sono concordi nel dire che Iva Zanicchi sia una delle cantanti che ha fatto la storia della musica italiana. Nata a Ligonchio il 18 gennaio 1940, è dotata di una voce strepitosa che gli ha permesso di spaziare tra vari generi musicali.

Con Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Patty Pravo e Milva rappresenta una delle personalità musicali italiane più importanti. Nel corso della sua carriera si è esibita su i palcoscenici di vari teatri: l’Olympia di Parigi, il Teatro dell’Opera di Sydney, il Teatro Colòn di Buenos Aires e il Madison Square Garden di New York.

Nel suo curriculum possiamo leggere la partecipazione a ben 11 edizioni del Festival di Sanremo, ma solo tre volte ha portato a casa la coppa della vittoria. Il suo trampolino di lancio è stato il Festival Nazionale per voci nuove di Castrocaro nel 1962. Non ha vinto, ma la sua voce è stata apprezzata dagli discografici presenti all’evento.

Essendo un personaggio pubblico, tende ad aprirsi a 360° sulla sua vita privata. Stavolta ai microfoni del Corriere della Sera ha risposto volentieri a tante domande. Ha lasciato a bocca aperta i lettori per aver pianto ininterrottamente a causa di un addio molto sofferto (e a parer suo ingiusto).

Un dolore straziante per Iva Zanicchi

Quanto riguarda la vita privata Iva Zanicchi nel 1967 ha avuto una relazione con Tonino Ansaldi, un direttore artistico. Si sono sposati, però nella loro strada e si sono separate dopo pochi anni. Dal loro amore è nata Michela.

Nel 1986 la cantante ha incontrato Fausto Pinna, un produttore musicale, con il quale non è convolata a nozze. Durante l’intervista ha parlato dell’affetto che la lega alla figlia e al compagno. Inoltre si è soffermata sul brutto periodo che ha affrontato ai tempi della pandemia.

“Sono ancora inca***ta nera con tutti”

“Non ho più riacquistato l’olfatto, non sento l’odore del brodo della domenica, del caffè della mattina. Però grazie a Dio continua a cantare, respiro bene”. Poi ha parlato del fratello andato via per sempre.

“Un dolore straziante…Mio fratello era un poeta, lui teneva insieme tutta la famiglia…Dopo tre giorni è arrivato a casa, ma nella cassa. E ci hanno proibito di aprirla per l’ultimo bacio. Sono ancora inca***ta nera con tutti”. È chiaro che non ha ancora dimenticato l’ingiustizia che ha subito. Come lei, tante persone non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai cari andata via per colpa del Covid.

