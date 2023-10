Chiara Ferragni disperata: quello che trova in camera da letto è disgustoso | Breve storia triste

Chiara Ferragni, la splendida influencer disperata. Che cosa ha trovato in camera da letto, La breve storia triste.

Non è stata una scoperta assai piacevole quella che ha fatto l’influencer per antonomasia quando è tornata a casa. Casa dolce casa, si tende a dire quando si riapre la porta dopo qualche giorno che si è stati lontani da lei. Tuttavia quando si è innanzi a una brutta sorpresa che ha pure del disgustoso grande è la delusione, oltre che la rabbia. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Per la verità anche la tristezza può fare capolino nel nostro cuore. Certo per la Ferragni con il nuovo ricovero del marito e i vari e nuovi problemi di salute di lui sopraggiunti non è proprio un gran momento. Lei gli è sempre stata accanto e non lo ha mai mollato un secondo. E all’uscita dall’ospedale lui innanzi alle telecamere e ai giornalisti non ha mai smesso di ringraziarla.

E le clip relative, prontamente condivise sul Web, sono diventate in men che non si dica virali. Come virali diventano qualsiasi video o scatti che la coppia condivide sui Social. Entrambi sulle varie piattaforme sono molto attivi sia per svago sia per lavoro. E qui Chiara ha tenuto costantemente aggiornati i fan sullo stato di salute del suo amatissimo Federico.

Chiara Ferragni disperata, la sua breve storia triste

Con lui ha messo al mondo Leone e Maria Vittoria che sono ancora piccini ma che sono già diventati delle vere star. Li possiamo ammirare, insieme ai loro celebri genitori, nelle due edizioni, disponibili in esclusiva su Amazon Prime, de I Ferragnez. Da poco è stato pure caricato uno speciale dedicato alla loro esperienza al Festival di Sanremo 2023.

In quei giorni si era pure parlato di una forte crisi coniugale tra di loro in seguito alle effusioni sul palco che Fedez aveva scambiato con Rosa Chemical. In ogni caso, semmai ci sia stata, è rientrata presto. Ora però l’imprenditrice digitale ha una nuova gatta da pelare. Appena tornata a casa si è dimostrata disperata in camera da letto ai suoi fan. La sua breve storia triste condivisa su Instagram.

La scoperta disgustosa in camera da letto

In poche parole il loro immenso amore di pelo, la cagnolona Paloma che è da poco entrata a far parte della loro famiglia, per la grandissima gioia dei loro bimbi, ha fatto la pipì sul letto della coppia. Certo, si tratta di qualcosa non di piacevole ma i cani, soprattutto quando sono piccini, tendono a volte a farlo, senza rendersi conto della gravità del gesto.

Paloma ha comunque ricevuto la sua dose di coccole da Chiara che indubbiamente le è mancata tantissimo. Del resto un animale domestico, quando entra a far parte di un nucleo familiare, sente la mancanza dei vari membri e soffre terribilmente quando non li vede anche se per poche ore o giorni. Ora però, dopo aver fatto delle belle lavatrici, è tornato il sereno in casa Lucia- Ferragni.

© Riproduzione riservata