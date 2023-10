Stefano De Martino, orribile retroscena vede la luce solo ora: “Quando Belen stava male lui…” | Altro che marito perfetto

Stefano De Martino, un terribile retroscena esce soltanto ora allo scoperto. ” Quando Belen stava male lui…”. L’indiscrezione che spacca i cuori.

Non c’è pace per i due ex. Del resto sono tuttora sposati e hanno messo al mondo un bambino che è ancora piccolo. E sono due personaggi del vasto mondo dello spettacolo molto amati e chiacchierati. Insomma, Stefano e Belen dovrebbero esserci ormai abituati al fatto che, qualsiasi cosa facciano, non facciano, dicano o non dicano, sono oggetto di immenso pettegolezzo.

E quando si sono lasciati nel corso dell’estate per l’ennesima volta, la Cronaca Rosa è impazzita. Sì, è vero che già da tempo giravano voci che parlavano di forte crisi coniugale, ma stavolta, per parafrasare il titolo del nuovo programma di Caterina Balivo, pareva davvero la volta buona per loro. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Così non è stato e lei è apparsa sui Social sempre più stanca, magra e provata. E nel contempo ha lanciato messaggi preoccupanti ai suoi fan, che sono decisamente assai numerosi, parlando del fatto di ballare da sola. E li ha mandati in tilt quando in una Storia, caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ha confermato la sua uscita di scena da Mediaset.

Stefano De Martino, cosa faceva lui quando Belen stava male

Il punto è che a oggi non ha dato alcuna notizia sui suoi progetti lavorativi a livello televisivi. Nel frattempo è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni che in realtà conosce da una vita. Parliamo indubbiamente di un uomo molto affascinante e di un bravo imprenditore bresciano. Con lui ha condiviso l’estate, compresa una spettacolare vacanza in montagna.

E ora per amore suo si è trasferita a vivere nel bresciano. Le prime foto nella sua nuova casa si sono aggiudicate un tripudio di like. E ora lei lo ha voluto ringraziare pubblicamente per essere stato sempre accanto, anche nei periodi più bui che ha vissuto di recente. Ed è qui che è arrivata l’indiscrezione che riguarda Stefano De Martino. ” Quando Belen stava male lui…”

L’orribile retroscena spifferato da Rosica

A parlare è Alessandro Rosica che, si sa, è sempre sul pezzo. L’esperto di Gossip ha ripreso in una sua Storia il messaggio pubblico che la diva argentina ha rivolto al suo Elio con la frase ” Non smetterò mai di ringraziarti”. L’Investigatore Official ha raccontato che Lorenzoni la sta aiutando nel suo percorso di recupero. “ Ciò che non è riuscito a fare Stefano“, ha poi tosto aggiunto.

Rosica ha sostenuto che quando lei aveva bisogno di lui e di essere aiutata, lo showman napoletano usciva di notte di nascosto e andava con le altre. Lui, ha sottolineato, li conosce molto bene entrambi e sa come sono e come sono andate le cose. Insomma, ora come ora non è emerso un bel ritratto del conduttore. A questo punto si attende una sua replica.

© Riproduzione riservata