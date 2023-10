Sonia Bruganelli, non riesce a tenere a freno le mani: dopo il divorzio Bonolis deve digerire pure questa

Sonia Bruganelli è al centro dell’attenzione per l’ennesimo gesto compiuto a mente fredda. Ecco stavolta cosa ha combinato

Gli italiani hanno imparato a conoscere Sonia Bruganelli da quando ha ottenuto il ruolo di opinionista in due edizioni del Grande Fratello Vip. La prima collega è stata Adriana Volpe, con la quale non sono mancate le discussioni anche per via di alcune amicizie dell’ex moglie di Paolo Bonolis.

Stiamo parlando di Giancarlo Magalli. La Bruganelli aveva pubblicato uno scatto con il conduttore e così la lite è stata inevitabile. Ha un certo punto Alfonso Signorini le ha invitate quelle buone a darsi un contegno.

Nell'altra edizione è stata invitata Orietta Berti a sedersi al posto della Volpe. In questo caso le due donne sono andate d'accordo, anche se avevano pareri diversi sia sui concorrenti che sulle dinamiche della casa. Adesso c'è Cesara Buonamici che sta ricoprendo nel migliore dei modi l'incarico offerto dalla regia del reality show.

Subito dopo la fine dell’edizione vinta da Nikita Pelizon, la Bruganelli è finita al centro dell’attenzione per aver detto addio al marito dopo anni di matrimonio. Nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti per via dei figli che hanno la proprietà su tutto. Nelle ultime ore i follower hanno notato una storia e di conseguenza si sono posti delle domande. Ecco cosa ha condiviso.

Il messaggio di Sonia Bruganelli incuriosisce i fan

È ben risaputo che la Bruganelli sia dotata di una forte personalità e non si è mai nascosta dietro a un dito. Infatti, anche andando controcorrente, esprimeva le sue idee. Per esempio stava palesemente dalla parte di Antonella Fiordelisi, la concorrente che è stata fortemente criticata sia dall’interno che dall’esterno della casa.

Eppure sembra proprio che ora si sia pentita di aver preso il cellulare e condiviso un messaggio che potrebbe essere interpretato come una frecciatina.

“Devi mangiare quello che ti piace”

“Nella vita come nell’amore devi mangiare quello che ti piace non quello che c’è”, ecco cosa ha condiviso nel suo profilo Instagram. Molti utenti social sostengono che abbia fatto riferimento al suo matrimonio ormai giunto al capolinea. In tal caso sarebbe una doppia batosta per Bonolis, dal momento che ha sempre ribadito che la scelta è stata fatta soprattutto da lei.

Altri poi credono che si tratti di una vera e propria frecciatina, però non sì sa il nome del destinatario. A prescindere da tutto una cosa è certa: nel bene e nel male la Bruganelli dice sempre ciò che pensa.

