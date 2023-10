Orietta Berti, non è più riuscita a mantenerlo segreto: indossa sempre la parrucca | Ecco com’è davvero senza

Orietta Berti non ha più potuto tenerlo nascosto. Lei indossa sempre una bella parrucca. Ne ha più di 90!

Se parliamo di Orietta Berti dobbiamo metterci in testa che stiamo nominando un’artista immensa e con la A maiuscola. Ha mosso i primi passi nel vasto mondo dello Spettacolo ancora giovanissima e da allora non ne è più uscita. La Musica le scorre da sempre nelle vene e la sua voce di usignolo è una vera goduria per le orecchie, il cuore e l’anima.

La sua simpatia e genuinità hanno fatto poi il resto. Con il passare del tempo lei è riuscita a rimanere costantemente sulla cresta dell’onda, facendosi molto apprezzare pure dai giovani e dai giovanissimi. Le sue collaborazioni con Achille Lauro, Fedez e Fabio Rovazzi hanno fatto centro e i loro brani sono diventati in men che non si dica dei veri tormentoni estivi.

Inoltre Orietta è diventata anche un personaggio mediatico e televisivo a tuttotondo. Lo scorso anno l'abbiamo vista impegnatissima nel ruolo di opinionista, accanto alla splendida Sonia Bruganelli, alla settima e super chiacchierata edizione del padre di tutti i reality in versione vip. In passato poi è stata giudice di The Voice Senior.

Orietta Berti indossa sempre parrucche, la sua confessione

L’abbiamo vista anche nel format Quelle brave ragazze accanto a Sandra Milo e Mara Maionchi ma per altri suoi impegni televisivi ha ceduto il posto a Marisa Laurito. In contemporanea è proseguita a spron battuto la sua carriera nel vasto mondo delle sette note. Inoltre lei, in nome della sua spiccata simpatia, è sovente chiamata come gradita ospite in svariati salotti televisivi.

Fatto sta che durante una delle tante chiacchierate a cuore aperto da lei concesse ha confessato di indossare praticamente da sempre parrucche. Ovviamente parliamo di parrucche di qualità molto belle e che si addicono al 100% al look scelto per la giornata o la serata. Ne possiederebbe ben 90 o più. Ma sapete perché ha fatto questa scelta?

Il motivo della sua scelta

Per apparire nelle serate in TV impeccabile bisogna sottoporsi alla fase di trucco e parrucco. Tuttavia lavarsi ogni giorno i capelli e soprattutto asciugarli con phon e utilizzando piastre e ferri quotidianamente non è proprio il massimo per la loro salute. E così Orietta ha pensato bene di affidarsi per l’appunto alle parrucche per mostrarsi ben pettinata, senza rovinare le sue chiome.

E in tale maniera ha fatto respirare maggiormente il cuoio cappelluto. Tuttavia non è l’unica donna a farne uso nel vasto mondo dello Spettacolo. Arisa non nasconde il fatto di farlo da tempo, così come Nancy Brilly. E pure la splendida Ilary Blasi in passato è apparsa alla conduzione con un caschetto scuro che altro non era che una parrucca.

