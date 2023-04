Invecchiare bene è possibile? Tutto merito della riserva cognitiva

Catia Liburdi

Laurea magistrale in Psicologia e in Scienze Politiche e Relazioni internazionali. Specializzata in psicodiagnostica, Master in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Consulente tecnico del Tribunale di Roma. Autrice del libro sul tema dell’Alzheimer “La memoria negata” 2020 - F. Angeli Editore. Impegnata nel sociale a difesa dei diritti dei più deboli e contro ogni discriminazione.