Papa Francesco torna a Piazza San Pietro: “Pensare agli anziani come scarto è peccato”

Papa Francesco nel corso dell’udienza generale che dopo oltre due anni di restrizioni anti-Covid è tornata in presenza, dedica la messa agli anziani e al loro valore nella società.

“Quante volte abbiamo sentito o abbiamo pensato ‘i vecchi danno fastidio’. Non dite di no. Lo abbiamo detto e lo abbiamo pensato. Tante volte pensiamo che gli anziani siano uno ‘scarto’. Ma è un peccato grave. Gli anziani sono l’onore della nostra civiltà. Per favore non lasciateli soli”. Ha detto il Santo Padre co un accorato appello in piazza San Pietro.

Papa Francesco: mancanza di cura degli anziani è un grave peccato

Il pontefice ha denunciato il maltrattamento degli anziani, anche in famiglia e in casa di riposo, notando che “incoraggiare nei giovani, anche indirettamente, un atteggiamento di sufficienza – e persino di disprezzo – nei confronti dell’età anziana, delle sue debolezze e della sua precarietà, produce cose orribili, apre la strada a eccessi inimmaginabili“. “La cura stessa del malato, il sostegno di chi non è autosufficiente, la garanzia del sostentamento, possono mancare di onore”.

Dunque la mancanza di rispetto e cura verso la fragilità umana, quindi quella particolare degli anziani, non solo è un peccato, ma può essere anticamera di comportamenti moralmente molto gravi e pericolosi, ha spiegato Papa Francesco.

