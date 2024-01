Inter 3-0 Lazio, dominio nerazzurro a Riyadh: Inzaghi vola in finale di Supercoppa

Troppa Inter per la Lazio che soccombe nel catino di Riyadh e dice addio al sogno Supercoppa Italiana. Decisive le reti di Thuram nel primo tempo e di Calhanoglu e Frattesi nella ripresa che regalano a Inzaghi la finale contro il Napoli.

Primo Tempo

Avvio forte dell’Inter che mette subito alle corde la Lazio con azioni insidiose. La prima al 6′ con Thuram che va vicino al vantaggio con un colpo di testa che passa a centimetri dal palo. Vantaggio dell’Inter con Thuram, che servito in area da Di Marco arriva con il destro indisturbato ad appoggiare il pallone in rete. Ci prova la Lazio al 21′ con Felipe Anderson che tenta il destro dalla distanza ma la palla si perde larga alla destra di Sommer. Ancora Inter pericolosa al 31′ con Lautaro che tenta il tiro dai 25 metri ma Provedel salva in angolo. Nerazzurri ad un passo dal raddoppio al 35′ con Barella che di prima intenzione in area prende in pieno la traversa. Dopo 1 minuto di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Inter-Lazio 1-0.

Secondo Tempo

Subito Inter in avvio di ripresa. I nerazzurri raddoppiano al 47′ con Calhanoglu che realizza il rigore concesso da Marchetti tramite l’ausilio del VAR. Ancora Inter vicina al gol con Lautaro che due minuti dopo il raddoppio colpisce la traversa a portiere battuto. Al 87′ l’Inter chiude i giochi con Frattesi che approfitta di un errore della Lazio a centrocampo e batte Provedel a tu per tu. Dopo 3 minuti di recupero Marchetti chiude i giochi. Inter batte Lazio 3-0.

Le Pagelle

Provedel 5,5: fa il possibile per evitare la debacle. l’Inter tira da ogni dove e solo la fortuna e la scarsa mira dei nerazzurri evita imbarcata.

Lazzari 5: perde il confronto con Di Marco che gli sgomma da ogni lato e lo passa con una facilità disarmante.

Gila 5,5: l’unico che sembra più reattivo nel contrastare la furia degli attaccanti nerazzurri.

Romagnoli 5: l’Inter ha fame di vincere e la retroguardia biancoceleste non oppone nemmeno resistenza per evitarlo.

Marusic 4,5: resta piantato a guardare il movimento di Thuram e la palla entrare sul vantaggio nerazzurro. Prova incolore.

Guendouzi 5: il centrocampo biancoceleste sprofonda tra le maglie nerazzurre e il francese non è esente da colpe.

Rovella 5: il possesso palla è di predomio nerazzurro e il regista non può fare altro che rincorrere per l’intera gara.

Vecino 5: il tiro alle stelle da buona posizione è l’unico tentativo degno di nota per la Lazio, che è tutto dire.

Pedro 4,5: titolare in extremis non fa nulla per impensierire la retroguardia neroazzurra. Alla prova aggiunge l’ingenuo fallo da rigore ai danni di Lautaro.

Felipe Anderson 5: impalpabile come il resto della squadra. Non trova mai un’occasione per fare male.

Immobile 5: troppi errori lì davanti per quel poco che l’Inter è riuscita a concedergli.

All. Sarri 5: la Lazio non entra in campo e resta a guardare l’Inter dominare dall’inizio alla fine. Testa al campionato.

Foto: S.S. Lazio Facebook