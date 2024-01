Roma 2-1 Verona, ruggito giallorosso all’Olimpico: buona la prima per De Rossi

Torna al successo la Roma dopo la turbolenta settimana culminata con l’esonero di José Mourinho. Decisive le reti nel primo tempo di Lukaku e Pellegrini che mettono subito in discesa la gara dei giallorossi e rendono inutile il gol di Folorunsho. Esordio super per mister De Rossi.

Primo Tempo

Avvio di gara a ritmi lenti con le due squadre che si studiano evitando il piede sull’acceleratore. Prima occasione per la Roma al 7′ con Lukaku, che servito da Karsdorp in area, spara da ottima posizione ma trova il muro gialloblù a dirgli di no. Al 16′ insidioso il Verona con Suslov che si crea spazio palla al piede e scarica dai 20 metri, attento Rui Patricio. Vantaggio della Roma al 19′ con Lukaku, bravo ad accompagnare l’azione di El Shaarawy e, servito in area, scarica in rete da buona posizione. I giallorossi trovano il raddoppio al 25′ con Pellegrini che stoppa in area un traversone deviato da El Shaarawy e conclude sotto la traversa difesa da Montipò. Ancora Roma vicina al gol con Huijsen al 29′, fortunato nel ritrovarsi il pallone tra i piedi in area ma spreca a due passi dalla porta. Dopo 3 minuti di recupero Sacchi manda le squadre negli spogliatoi, Roma-Verona 2-0.

Secondo Tempo

Inizio di ripresa sulla falsa riga del primo tempo con ritmi compassati e la Roma che amministra il doppio vantaggio. Al 55′ annullato un gol al Verona per gioco irregolare di Folorunsho sull’avvio dell’azione. Il Verona divora l’occasione per accorciare le distanze al 60′ con Djuric, che spara alle stelle il calcio di rigore a disposizione. I gialloblù accorciano le distanze al 76′ con Folorunsho che batte Rui Patricio con un fendente dalla lunga distanza. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi all’Olimpico. Roma batte Verona 2-1.

Le Pagelle

Rui Patricio 6,5: concentrato sui i rari tentativi della squadra scaligera, non può nulla sul gol di Folorunsho.

Spinazzola 6: la sua gara dura appena 27 minuti. L’ennesimo infortunio muscolare ne condiziona il proseguo del match e della stagione in corso.

Kristensen (dal 27′) 6: sostituisce l’infortunato Spinazzola a risultato già acquisito.

Huijsen 6,5: propositivo in fase di disimpegno, ha la corsa giusta per annullare il centometrista Folorunsho sul suo lato.

Llorente 7: Djuric è un gigante scomodissimo da arginare, lo spagnolo ci riesce con disinvoltura e anche un po’ di astuzia.

Karsdorp 6,5: sulla destra ha vita facile ma spreca troppi palloni che sarebbero potuti essere importanti con Lukaku in area.

Bove 6,5: ha il piede fatato. Serve filtranti illuminanti e smista palloni scottanti con tranquillità massima.

Paredes 6,5: centrale di centrocampo nella nuova versione non sfigura mostrando sicurezza nelle scelte e buon senso della posizione.

Pellegrini 7: ennesimo gol scaccia critiche per lui che dimostra sul campo l’amore e l’impegno per la maglia che indossa.

Dybala 6: prestazione fuori dal coro la sua, complice una condizione fisica precaria che ne condiziona la gara sin dall’inizio.

El Shaarawy 7: non segna ma fornisce assist deliziosi. Sul primo si avventa Lukaku per il vantaggio giallorosso, il secondo diventa preda facile per Pellegrini.

Lukaku 7: alla prima occasione stecca, alla seconda non perdona. Ennesimo gol da opportunista di una stagione tutto sommato prolifica.

All. De Rossi 7: buona la prima per il nuovo mister giallorosso. Mette le cose in chiaro da subito, dimostrando che il suo non è un ruolo da ‘traghettatore’. Chi ben comincia…

Foto: A.S. Roma Facebook