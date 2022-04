Instagram, in arrivo diverse novità: c’è anche il testo “silenzioso”

Instagram cambia pelle. Almeno per la messaggistica, visto che sono in arrivo, nei prossimi mesi, alcune nuove funzionalità. Negli ultimi tempi, infatti, il prodotto di Meta, sta dando sempre più spazio alla componente della messaggistica, con alcune novità che potrebbero migliorare ulteriormente il servizio, dominato senza dubbio da WhatsApp, sempre di Meta. Instagram

Come riportato da tecnologia.libero.it, le sette funzionalità prevedono diverse possibilità, come quella di condividere anteprime musicali, quella di vedere chi è online, per arrivare a quella più curiosa e particolare, dei messaggi “silenziosi”.

Instagram, ecco le novità in arrivo

Con l’aggiornamento si potrà rispondere ai messaggi mentre si naviga nel proprio feed, senza dover prima chiudere la pagina per entrare poi nella casella di posta. Con la possibilità di toccare e tenere premuto il pulsante di condivisione, inoltre, sarà più semplice condividere i post. Come già anticipato, si potrà scoprire chi è online. Questo sarà permesso grazie a un pallino verde accanto all’icona del profilo (funzione già presente in Italia).

E ancora, sarà possibile condividere un’anteprima di 30 secondi di un brano in chat, grazie alle integrazioni con Apple Music, Amazon Music e Spotify. Per i direct, si potrà utilizzare un tema lo-fi. Sarà possibile, inoltre, creare un sondaggio. Infine, la novità più interessante, è quella del testo “silenzioso“. Aggiungendo al testo @silenzioso, infatti, potranno essere non inviate le notifiche.

Braccio di ferro tra Meta e Commissione Europea

Le nuove funzionalità sono state già rilasciate negli Stati Uniti, e nei prossimi mesi saranno disponibili in tutto il mondo. Tuttavia, per l’Europa e l’Italia si potrà attendere a lungo, a causa dei rapporti tra Meta e la Commissione Europea. Al centro del dibattito, infatti, c’è il trattamento dei dati personali degli utenti, e la relativa compatibilità con il regolamento GPDR sulla privacy.

