Insalata ricca, mia mamma la fa sempre così e finisce subito: mi ha svelato un trucchetto geniale | Gustosa e davvero squisita

Se pensi che l’insalata sia un piatto triste e noioso, non hai provato questa ricetta: ti leccherai i baffi e chiederai il bis!

L’insalata è una preparazione salutare, veloce e decisamente leggera, in grado di saziare e allo stesso tempo di fornire all’organismo un apporto di nutrienti assolutamente benefici.

Essa consente inoltre di recuperare dal frigorifero gli avanzi, minimizzando così gli sprechi; la verdura contribuisce inoltre a mantenere la pelle idratata e fresca, e di certo non appesantisce la figura.

In inverno, però, si ha generalmente bisogno di piatti più ricchi e sostanziosi, mentre si tende ad associare l’insalata alle torride temperature estive. Ti proponiamo però una ricetta che ti consentirà di saziarti completamente, e senza scendere a compromessi tra gusto e linea.

Si tratta della Caesar salad, una variante della classica insalata che prevede l’aggiunta di pollo e di altri prelibati ingredienti. Può essere infatti servita come piatto unico, in quanto contiene anche proteine, carboidrati e una piccola percentuale di grassi… Anche la bilancia ti ringrazierà!

Insalata ricca: hai mai provato la Caesar salad?

La Caesar salad è uno dei piatti più iconici della cucina internazionale, e risulta amatissima per la sua freschezza e il sapore inconfondibile. Creata originariamente dallo chef italo-americano Cesare Cardini, questa ricetta dalla doppia nazionalità ha conquistato negli anni il palato di milioni di persone in tutto il mondo.

Per preparare una Caesar salad a regola d’arte ti occorreranno: lattuga romana tagliata a pezzi, crostini di pane tostato (o comunque croccanti), parmigiano a scaglie, uova sode, olio d’oliva, pepe nero macinato e del pollo grigliato. Tenendo come base la lattuga romana, non resta che mixarvi dentro le uova tagliate a fette, i crostini e il pollo a listarelle, condendo il tutto con l’olio d’oliva, il pepe e, infine, servire con una copertura di parmigiano fragrante. L’unica accortezza è quella di far raffreddare il pollo dopo il passaggio in piastra: in caso contrario, esso potrebbe far appassire la lattuga, privandola della sua croccantezza. Il vero segreto, però, è la preparazione della salsa dressing, con cui condire a piacere la Caesar salad e aggiungere un tocco in più al manicaretto…

La salsa della Caesar salad: la ricetta originale

La chiave per una Caesar salad perfetta risiede nella freschezza degli ingredienti e nella riuscita dell’omonima salsa, la cui preparazione è semplicissima, ma cruciale.

La salsa Caesar, elemento imprescindibile di questa insalata dal sapore internazionale, è una miscela cremosa di olio d’oliva, parmigiano grattugiato, tuorli d’uovo, aglio schiacciato, un pizzico di Worcestershire e pepe nero aggiuntivo. Frullando tutti questi elementi, la tua Caesar salad diverrà un’esperienza sensoriale sin dalla prima forchettata, e gli ospiti chiederanno il bis… anche in inverno!