Caffettiera, se la pulisci con il detersivo dei piatti stai sbagliando tutto: quello che accade è disgustoso

Caffettiera, se la lavi con il detersivo per i piatti sbagli e pure alla grande. Ecco perché.

Parliamoci molto chiaramente. Quasi nessuno riesce a fare a meno al piacere di una tazzina di caffè nero, bollente e fumante. La prima solitamente si sorseggia al mattina, non appena si mette i piedi fuori dal letto, Anzi, alcuni, super coccolati lo bevono ancora quando sono tra le coperte o comunque in camera.

Altri ancora si sorseggiano durante la mattinata in ufficio o quando si incontra un cliente. E non vogliamo berne uno dopo pranzo? Insomma, a quanto pare di questa bevanda non possiamo farne proprio a meno. In ogni caso i medici ci invitano a non berne più di tre tazzine al giorno. Inoltre dopo le 18 è d’uopo optare per il decaffeinato che non contiene per l’appunto caffeina.

Solo in tale maniera non rischieremo di trascorrere una notte insonne. E ciò vale sia se lo prepariamo solubile sia con le classiche cialde che oggi vanno di gran monda. Tuttavia i veri amanti del caffè adorano farlo utilizzando solo la classica moka che, in effetti, ha sempre il suo insindacabile perché.

Caffettiera, se la pulisci con il detersivo per i piatti fai un mega danno

Il fatto è che, una volta che l’abbiamo usata, poi dobbiamo eliminare subito e con cura i residui di caffè. Parliamo dunque dei suoi fondi che tuttavia in tante massaie sfruttano in cucina per alcuni trucchi eccezionali mentre alcune si dilettano a leggerci il destino. Il secondo step, dopo aver sorseggiato la nostra bevanda, è quello di lavare con cura la nostra moka.

E per dedicarsi a codesto lavaggio pare che in tantissimi, dati e sondaggi alla mano, dicano un vigoroso sì al classico detersivo per piatti. Niente di più sbagliato! Le conseguenze alle quali si può andare incontro se si persegue in tale maniera. Quando le conoscerai di certo deciderai una volta per tutte di correre ai ripari e pure alla veloce!

Le terribili conseguenze e come correggere il tiro

Come ben sai il detersivo è un prodotto chimico. Ergo, se alcuni suoi residui rimanessero all’interno della tua caffettiera poi è chiaro che potrebbero finire di conseguenza nei prossimi caffè che preparerai e che berrai. Alla fine pertanto faranno pure capolino nel tuo organismo. Oltre a ciò la tua bevanda potrebbe assumere un sapore a dir poco disgustoso.

Dunque come lavare la moka? Non così ma nemmeno nella lavastoviglie dal momento che in tal caso si potrebbe alterare il suo materiale. Ti basta semplicemente sciacquarla con cura sotto il getto dell’acqua corrente, quando è ancora calda. Come si sarà raffreddata, smontala e sciacqua i suoi vari componenti. Infine, lasciala asciugare appoggiata su un panno ben pulito.