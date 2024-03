INPS, maxi concorso per diplomati: posto sicuro a 1900 euro al mese | Più di 500 assunzioni anche nel Lazio

INPS, mega concorso con stipendio di 1900€. Basta avere un diploma. Nel Lazio è boom di assunzioni.

Il lavoro, si sa, nobilita l’uomo e noi aggiungiamo, per una questione di mera par condicio, pure la donna. Non averlo poi implica seri problemi vista la bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non ha la minima intenzione di diminuire, perlomeno non a stretto giro.

E che dire dei rincari? Di certo possiamo definirli a dir poco pazzeschi. Ovviamente la cosa più grave e preoccupante è che hanno toccato in profondità tutti quanti i settori compreso quello che ci sta più a cuore. Parliamo ovviamente di quello alimentare. Del resto, si sa, è necessario mangiare per poter campare.

Ed è per questo motivo che ogni settimana andiamo a fare la spesa al supermercato, puntando maggiormente al discount per cercare di risparmiare. E poi ci sono anche altri generi di spese da onerare, sia fisse che impreviste. Insomma, non c’è da dormire sonni tranquilli soprattutto se non si lavora.

INPS, nuovo maxy concorso, basta avere un diploma per avere 1900 euro assicurati

In ogni caso anche se si possiede un lavoro con i tempi che corrono non si puoi quasi mai dire di poter essere in una botte di ferro. Difatti, dati e sondaggi alla mano, in molti lo hanno perso dal giorno alla notte anche se la realtà per la quale hanno lavorato appariva bella solida. Altri invece si sono visti diminuire, pure in maniera drastica, le ore lavorative.

E ciò si traduce, senza se e senza ma, in molti meno soldi a fine mese in busta paga. Ora però per tantissime persone c’è una lieta novella. Difatti se si è in possesso di un diploma di scuola superiore si può partecipare al nuovo concorso indetto dall’INPS. Prevista la bellezza di 1900 euro al mese.

Di che cosa si tratta e quali sono le figure ricercate

Per accedervi è necessario fare sul sito ufficiale dell’Ente che è bene tenere sempre in viva considerazione per leggere con attenzione le varie circolari e rimanere costantemente aggiornati sui nuovi Bonus e Super Bonus indetti dal Governo. Tornando al concorso, sappiamo che le figure ricercate figurano come Assistenti.

Al momento il bando nuovo non è ancora stato istituito ma nel Lazio ci sono disponibili più di 500 posti. Dunque può rappresentare la ghiotta occasione anche per molti giovani di mettersi in gioco e trovare la prima occupazione. Infine, riveliamo che sarà comunque sia visto come un interessante surplus possedere una laurea.