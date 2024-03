Busta paga di Marzo, questo mese guadagni il doppio senza straordinari: occasione incredibile per i dipendenti

Busta paga di marzo decisamente più sostanziosa del solito. E no, in questo caso i Bonus non centrano nulla e nemmeno gli straordinari.

La lieta novella che scalda in men che non si dica e in maniera assai ampia tanti cuori palpitanti potremmo dire e pure, a onore del vero, a grandissima ragione. Del resto, parliamoci molto chiaramente senza prenderci in giro nemmeno per un secondo, sentire parlare di soldi in più certi è una cosa che non può che farci venire la voglia di esultare.

Magari molti staranno in questo preciso momento telefonando a parenti e amici per parlarne. Altri stanno scendendo in cantina alla ricerca della bottiglia buona da stappare per iniziare a festeggiare. E di motivi per farlo ci sono nel mese vigente che è anche da vedersi come quello della rinascita visto che è all’interno di esso che arriva la primavera.

E poi, dopo la Festa della Donna ecco che c’è quella dei papà e, infine, a fine mese, esattamente il 31 marzo è la volta della Santa Pasqua che quest’anno viene alta, ciò parecchio presto. Ed è per questo motivo che siamo indotti in questi giorni a spendere qualche soldino in più, magari per organizzare un buon pranzo o una gita fuori porta con i nostri amici.

Busta paga di marzo, questo mese è decisamente più ricca, inizia a festeggiare

Del resto vale il famoso detto popolare, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Detto ciò, sapere che a stretto giro riceveremo per davvero una busta paga ben più ricca rispetto agli scorsi mesi è da vedersi come una vera e propria mamma dal cielo anche in previsione delle vacanze estive alle quali si inizia a pensare ora a livello organizzativo.

Anzi, in tanti sfruttano i giorni di festa, legandoci anche altri , chiedendo delle brevi ferie, per andare a fare un salto in un luogo di villeggiatura che magari vorrebbero vivere più intensamente in estate in compagnia del proprio partner o anche dei propri figli. E fare questa scelta sapendo di poter contare su uno stipendio raddoppiato ha indubbiamente tutto un altro sapore.

Il motivo dell’aumento, centra la Pasqua

Cominciamo con il dire che parlando di stipendio e di busta paga i lavoratori che potranno vedere questi bei soldini in più sono solo i dipendenti. Detto ciò se potranno contare su questo aumento è per il semplice fatto che per Pasqua che, come abbiamo ampiamente visto, è praticamente alla porte la nominatissima busta paga è più dolce e succulenta per il fatto che la festa cade di domenica.

E come per tutte le altre festività che avvengono in quel determinato giorno, per essa è necessariamente dovuta, in regolare aggiunta della classica retribuzione mensile, quella globale di una giornata. Viene calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile. Ecco dunque spiegato il motivo dell’aumento.