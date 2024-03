TV fuori uso? Non cambiarla, premendo questi due tasti sblocchi più di 100 canali gratis | Che svolta

TV da buttare? Ne sei proprio certo? Premi questi due tasti e risolvi la faccenda. Hai più di un centinaio di canali rigorosamente free.

In un mondo che va sempre troppo velocemente è davvero difficile rimanere, come si sul dire, al passo con i tempi. Le mode, in ogni ambito, variano dal giorno alla notte. Diciamo che non abbiamo appena fatto in tempo ad abituarci a una, ed ecco che cambia nuovamente, andando nel senso esattamente opposto.

Lo stesso possiamo dire, e pure a buonissima ragione, della Tecnologia. Di certo è un settore in costante crescita e che attira sempre più un numero elevato di appassionati. Inoltre sono davvero tantissimi i professionisti che vogliono approfondire maggiormente studi in tale ambito. Fatto sta che ha indubbiamente invaso, forse anche un po’ troppo, le nostre vite.

Diciamo che ormai non possiamo farne a meno. Se poi abbinata al Web e ai Social, il quadro diventa praticamente perfetto. Anche la Televisione viaggia a spron battuto verso un aspetto sempre più complesso e tecnologico, oltre che fortemente digitalizzato. Ed è anche per questo motivo che vanno fortissimo le piattaforme streaming.

TV fuori uso? Prima di gettarla schiaccia questi due tasti

E per riuscire a utilizzarle, il più delle volte dopo aver stipulato un contratto a pagamento, dobbiamo avere a disposizione una televisione moderna. Ancora oggi pare che moltissime persone non ne abbiano una. E ciò sta diventando fonte di viva preoccupazione per costoro che infatti che temono di doverla a stretto giro cambiare.

Non per nulla hanno il sospetto di non riuscire più a vedere le loro trasmissioni preferite non ricevendo più molti canali. In ogni caso prima di lasciarsi andare allo sconforto e mettere mano al portafoglio, che con i tempi che corrono non è propriamente il massimo, è bene che facciano una prova per vedere se la loro TV è davvero da buttare o no. Devono solo schiacciare due tasti.

La prova del 9

Parliamo di quelli relativi al 100 e 200. In poche parole componendo con il telecomando questi numeri è possibile verificare in pochi istanti se si prenderanno ancora i soliti canali oppure no. E parliamo di circa, udite udite, un centinaio. Se vi consigliamo di puntare sul 100 e sul 200 è perché sono da vedersi come canali test.

Se dopo essersi sintonizzati su essi compare sulla televisione la scritta Test HEVC Main 100, significa che potete dormire sonni bei tranquilli dal momento che il vostro apparecchio potrà continuare a funzionare alla grande. Difatti sarà in grado di supportare pure le tecnologie di nuova e nuovissima generazione.