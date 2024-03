Stipendi raddoppiati, solo nel Lazio questa categoria viene premiata: migliaia di lettere già inviate

Stipendi raddoppiati per questa speciale categoria nel Lazio. I lavoratori possono iniziare dunque a esultare!

Sentire parlare di aumenti e per una volta non si tratta di costi da sostenere ma che riguardano stipendi ci lascia senza fiato. Rimaniamo quasi increduli vista la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora pure nel nostro Paese. Del resto, parliamoci chiaramente, la situazione che viviamo da tempo, ogni giorno, sulla nostra pelle non è affatto della migliori.

Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è pazzesca e non ci lascia un attimo di tregua. E la cosa peggiore e che non accenna, nemmeno minimamente, a diminuire. I rincari, fin troppo esosi, hanno toccato in profondità tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è quello che ci sta maggiormente a cuore, visto che è necessario mangiare per vivere.

Ergo, ogni settimana dobbiamo recarci necessariamente al supermercato per fare la spesa. E poi ci sono anche le altre spese da sostenere ogni mese e che possiamo considerate fisse. Parliamo ad esempio di quella relativa al canone di affitto o alla rata del mutuo o magari della macchina. E così via.

Stipendi raddoppiati nel Lazio per questa categoria

E come dimenticarci della care bollette? Quelle sono da vedersi indubbiamente come una vera spina nel fianco. Fatto sta che dobbiamo necessariamente pagarle. Dulcis in fundo, ma, ovviamente si fa per dire, ci sono anche le spese impreviste che capitano nei momenti più sbagliati e impensabili.

Il Governo, sia passato che attuale, ha pensato, per tendere una mano alle persone più bisognose, di creare Bonus e Super Bonus che riguardano vari ambiti. Nel frattempo molte hanno perso il lavoro oppure hanno visto diminuire le ore lavorative che si traducono in meno soldi in busta paga a fine mese. Adesso però per una categoria di lavoratori nel Lazio è previsto un bel raddoppio a livello di stipendio. Ecco di quale si tratta.

I medici del Pronto Soccorso premiati per il loro duro lavoro

Per i medici che prestano servizio al Pronto Soccorso nella Regione Lazio sono previsti ben 1000 euro in più. Diciamo che questo , e lo sottolineiamo per dovere assoluto di cronaca, è la cifra quasi massima. Inoltre non tutti la percepiscono. Si fanno dei calcoli in base alle ore in cui un professionista presta servizio e agli straordinari.

Fatto ciò, si calcola esattamente il plus che gli spetta. In particolare il compenso aggiuntivo parte da 340 euro mensili per 65 ore all’interno delle quali però deve figurare almeno un turno notturno oppure festivo. Si può arrivare poi esattamente a 1.0.40 euro con il raggiungimento di 150 ore con alle spalle 5 turni notturni e/o festivi.