Assegno di Inclusione cancellato a migliaia di famiglie: per rimediare devi fare in fretta | Recuperi tutto

Assegno di Inclusione bello che cancellato per tantissime famiglie nel nostro Paese. Ecco come salvare il salvabile. Fai in fretta.

La notizia non è certo delle migliori. Lo sappiamo ma non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia. Farlo infatti non servirebbe a cambiare la realtà dei fatti. Ergo prima li conosciamo e li accettiamo, prima potremo reagire e trovare una soluzione. In effetti una c’è ma è necessario affrettarsi per non farsela scappare.

Vi ribadiamo, come si evince fin dal titolo, che l’Assegno Di Inclusione sarà cancellato per un numero elevatissimo, si parla addirittura di migliaia, di famiglie nel nostro Paese. Tuttavia si può ancora correre ai ripari. E vista la cattivissima aria che tira in Italia, sarebbe vivamente consigliato farlo.

Del resto la crisi è ancora fortissima e non accenna nemmeno minimamente a diminuire, tantomeno a stretto giro. E per quanto concerne i rincari, che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, non c’è nulla da sperare in positivo. Il lavoro è un altro tasto assai dolente, visto che manca o comunque, ora come ora, non ce n’è per tutti.

I requisiti per l’Assegno di Inclusione

Dunque perdere l’Assegno di Inclusione in questo momento sarebbe da evitare come la peste. Cominciamo a spiegare per chi ancora non lo sapesse in che cosa consiste questo aiuto. L’Assegno di Inclusione altro non è che una misura di sostegno economico ai fini specifici dell’Inclusione, per l’appunto sia sociale che professionale.

Per ottenerlo una famiglia deve rispettare alcune caratteristiche, come quelle di avere all’interno del proprio nucleo una persona affetta da grave disabilità, o comunque che necessita di grandi aiuti. Al di là di ciò, c’è anche un altro dato da tenere bene a mente e si tratta di possedere un particolare documento del quale si parla con una certa frequenza.

Un documento molto importante che potrebbe farlo perdere

Parliamo dell’ISEE, che deve essere sempre mantenuto costantemente aggiornato, oltre che reale, se si vogliono ottenere Bonus e Super Bonus indetti dal Governo. Per poterlo continuare a ricevere l’Assegno di Inclusione in primis è doveroso rispettare l’aspetto di possedere il già nominato ISEE inferiore 9360€ annui. Oltre a ciò bisogna provvedere a far avere all’Inps l’ISEE aggiornato 2024, con relativa Dichiarazione Dei Redditi anch’essa aggiornata.

In ogni caso, al di là di questo aiuto, anche per tutti gli altri conviene averlo pronto quello del 2024, perché può essere che ne venga fatta espressa richiesta. Tuttavia se non si è provveduto entro la fine di febbraio 2024 a inviare l’ISEE aggiornato non si riceverà più il tanto agognato assegno.