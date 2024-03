Supermercato, con questa tecnica ti spennano: non entrare più in questa corsia o finisci senza un soldo

Supermercato, ti stanno per fregare per l’ennesima volta. Con questo trucchetto ti rubano un botto di soldi. La corsia da evitare.

Lo sappiamo, non è affatto facile con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese riuscire a rimanere a galla. Un vero problema per tutti è riuscire a far fronte ogni mese a tutte le spese, decisamente numerose e onerose, che affollano letteralmente le nostre vite. E fra di esse c’è di certo da annoverare quella di stampo alimentare.

La compiamo ogni settimana. Non possiamo evitarlo. Del resto, si sa, è necessario mangiare se vogliamo, come si suol dire, campare. E per farlo bene a lungo dobbiamo necessariamente seguire una dieta, intensa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata. E per risultare vincenti in tale direzione bisogna essere in grado di compiere gli acquisti giusti.

Ed è qui che arriva il bello. Difatti acquistare frutta e verdura fresca di stagione, come caldamente ci consigliano i nutrizionisti, può diventare una vera impresa, visti i rincari, assolutamente spaventosi, che hanno toccato nel profondo pure il settore alimentare. E il reparto ortofrutticolo non è di certo stato schivato. Anzi!

Supermercato, con questa tecnica ci fregano e ci rubano un sacco di soldi

Dulcis in fundo, ma, ovviamente si fa davvero per dire, c’è anche il vivo problema dalla conservazione. Difatti non è facilissimo far durare a lungo questi alimenti una volta che li abbiamo portati a casa. E poi, altra bella gatta da pelare, è che quando magari siamo quasi del tutto convinti di acquistare delle succose mele o delle ottime zucchine, ecco che ben altro attirala nostra attenzione in un battito di ciglia.

I profumini, decisamente invitanti, provenienti dal reparto dei prodotti da forno, ci inviata ad acquistare pane fragrante da poco sfornato, pizze, focacce e dolcetti vari per rendere più speciali e golosi i nostri pasti. E poi ecco le super offerte, disseminate ovunque, con prodotti di vario tipo che ci accolgono dall’inizio e soprattutto al centro del negozio. Tuttavia ora dovremo prestare attenzione anche ad altro. Si tratta di ciò che accade in una particolare corsia.

La corsia da evitare con i bambini

Quale? Quella dedicata espressamente ai cereali. Quelli che sono dotati di confezioni super colorate, che potremmo definire con il termine trendy, e che magari espongono in bella vista la faccia di un vip o di un personaggio dei cartoni animati o ancora di un simpatico animaletto, sono poste generalmente in una posizione media o bassa e mai e poi ma in alto.

E sapete perché? Per il semplice fatto che è quella l’altezza visiva dei nostri bambini che sono fortemente attratti da tutto ciò. Pertanto se li porteremo a fare la spesa con noi e faremo un giro in quella scansia di sicuro faranno il diavolo a quattro per farceli comperare. Il problema è che quelli che risulteranno i loro prediletti saranno quasi sempre pure quelli più cari in quanto super pubblicizzati.