Mutui in picchiata, questo è il momento perfetto per acquistare casa: un’occasione così non torna più

Muti in assoluta picchiata. È decisamente questo il momento per aprirne uno. Devi affrettarti.

Parliamoci molto chiaramente e non prendiamoci in giro neppure per un secondo. Possedere un tetto sopra la testa sicuro o una propria casa, che è da vedersi come un nido ove fare ritorno dopo intense giornate di lavoro, è un bisogno primario, che non dovrebbe essere tolto a nessuno. Purtroppo, con la bruttissima aria che tira nel nostro Paese, non è facile poterci contare.

Tra l’altro, oltre che non riuscire a trovarne nessuna adatta alle nostre esigenze e tasche, che sono sempre più povere, sussiste il concreto rischio di non poter sempre onorare il canone di affitto o del mutuo. Parliamo di situazioni gravi che sarebbero da evitare come la peste. Ora però pare che per chi desidera comprarsi casa stilando un muto, ci siano buone possibilità.

Anzi, gli esperti sottolineano che sarebbe proprio questo il momento per prenderla in considerazione. In ogni caso non è una scelta da prendere dall’oggi al domani oppure a cuore leggero. Dobbiamo difatti fare come si deve i conti ed essere sicuri a mille che quella sia proprio la casa adatta a noi e/o alla nostra famiglia.

Mutuo, ora è il momento ideale per iniziarlo

Valutiamo anche le offerte più vantaggiose, che ci possono offrire le varie banche in tale direzione, chiedendo colloqui mirati alla bisogna. Non facciamoci dunque prendere dalla fretta che, si sa, è una cattivissima consigliera. Inoltre chiediamo anche qualche prezioso consiglio a chi ne sa più di noi, onde evitare di combinare qualche guaio.

Del resto vi ricordiamo che ci vanno di mezzo i nostri soldi che, complice la crisi che troneggia in Italia e nel mondo, non devono uscire dalle nostre tasche con eccessiva disinvoltura. Detto ciò, dati alla mano, pare che sia davvero ora il momento ideale, se siamo per davvero convinti di aprire un mutuo, per farlo. Noi vi sveliamo il perché.

In quanto consiste il caro di maggio 2024?

In poche parole, udite udite, a partire dal mese di maggio 2024, che non è lontano come il calendario ci insegna, le rate saranno più basse, anche se non di tantissimo. Potrebbero, quindi siamo nel caso delle ipotesi, iniziare e diminuire tra il mese di maggio e giugno 2024. Il caro, come poco fa accennato, sarà modesto, non per nulla compreso fra i 14 e i 22 euro per un mutuo variabile medio.

Insomma, non c’è affatto da esultare ma comunque, come si suol dire, sempre meglio di nulla. Tuttavia tale piccolo cambiamento può anche essere visto come una sorta di incentivo per farci pian piano ben sperare nel futuro. E ora è fantastico vederlo nel campo assai complesso e articolato dei mutui, che sovente sono una sorta di Spada di Damocle posta sulle teste degli italiani.