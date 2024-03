E’ ufficiale, i bonifici bancari arriveranno in 10 secondi, anche sabato e domenica

L’Unione Europea ha intrapreso importanti passi avanti verso l’innovazione nel settore dei pagamenti, introducendo nuove regole che garantiranno l’esecuzione dei bonifici bancari in maniera istantanea, inclusi il sabato e la domenica. Questa novità, che mira a trasformare il panorama finanziario per cittadini e imprese, assicura che i pagamenti in euro saranno eseguiti entro un limite temporale di dieci secondi​​.

Le commissioni sul bonifico istantaneo le stesse dell’ordinario

Circa 70 milioni di utenti bancari nell’UE beneficeranno di questa trasformazione, che punta a rendere i pagamenti più convenienti, sicuri e rapidi. Le nuove regole introdurranno anche una maggiore concorrenza nel settore, offrendo più opzioni di pagamento e vantaggi come una migliore prevenzione delle frodi, grazie al controllo sulla corrispondenza tra il numero IBAN e il nome del beneficiario​​.

L’innovazione non comporterà costi aggiuntivi per i consumatori: le commissioni per i trasferimenti istantanei non potranno essere superiori a quelle applicate alle operazioni non istantanee. Questo cambiamento è stato approvato con ampio consenso dal Parlamento Europeo, ricevendo 599 voti a favore, 7 contrari e 35 astensioni​​.

La verifica dell’identità del destinatario del bonifico

Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, e gli Stati membri avranno 12 mesi per applicare il regolamento. Per garantire la sicurezza, i fornitori di servizi di pagamento dovranno implementare misure solide per l’individuazione e la prevenzione delle frodi, compresa la verifica dell’identità del destinatario senza costi o oneri aggiuntivi​​.

Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso l’accelerazione e la semplificazione dei pagamenti transfrontalieri nell’UE, migliorando l’accessibilità e l’efficienza per tutti gli utenti bancari, sia per le operazioni commerciali sia per le transazioni personali. La Commissione Europea ha proposto di parificare il costo dei bonifici istantanei a quello dei bonifici ordinari, al fine di renderli più accessibili a tutti​​. Queste modifiche mirano a superare le barriere temporali nei trasferimenti di fondi, posizionando l’UE all’avanguardia nell’innovazione finanziaria.