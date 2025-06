In provincia di Rieti si nasconde il BORGO DEI NOBILI | Persino fare la spesa è una cosa chic e raffinata

Tra le suggestive colline della Sabina si trova uno dei borghi più belli d’Italia: il suo fascino è incontrastato.

Sulle estremità meridionali dei Monti Sabini sorge un piccolo borgo che ha acquisito notorietà non solo per la sua bellezza ma anche per l’affascinante storia che vanta. Queste terre infatti erano abitate dai Sabini, dunque molto prima dell’arrivo dei Romani.

Si crede che in questo luogo sorgesse la città di Regillo, dove visse un certo Atto Clauso, un personaggio risalente alla prima fase della Repubblica, rimasto avvolto nel mistero e nella leggenda. Il borgo in questione è Mompeo, un comune situato nella provincia di Rieti che conta poco più di 500 abitanti.

Il nome sembra derivi dal noto generale romano Gneo Pompeo, il quale possedeva qui una villa. Nel corso degli anni il dominio del paese passò di famiglia in famiglia, fino ad arrivare ai Patrizi Naro, che vi regnarono fino al XX secolo. A loro si devono numerose migliorie attualmente visibili lungo il paese.

Cosa vedere a Mompeo

Nonostante le dimensioni, Mompeo nasconde dei gioiellini turistici degni di nota. Uno di questi è rappresentato dalla Chiesa di Maria Santissima, realizzata nel 1663 su volere di Bernardino Naro, uno degli esponenti della lunga dinastia dei Naro, la famiglia che ha dominato sul borgo per ben tre secoli.

Uno dei dettagli più affascinanti di questo edificio è la meravigliosa cupola, affrescata dal celebre pittore Vincenzo Manenti, originario della provincia di Rieti. L’importanza di questo luogo di culto è data anche dal fatto che qui si trovano le spoglie di Bernardino così come di altri membri della casata.

Una memorabile escursione nella natura laziale

Mompeo ospita un angolo di natura incontaminata rappresentato dalle Gole del Farfa, che si estendono fino al comune di Castelnuovo. Le suddette fanno parte della Riserva Naturale Regionale di Nazzaro Tevere, collocate a soli 50 km da Roma.

Un’occasione dunque imperdibile per fuggire dal tram tram quotidiano e immergersi nel verde della campagna laziale, costituito da un’ampia varietà di flora e fauna. Qui c’è la possibilità di fare escursioni e cimentarsi in sport acquatici come il canyoning e il river trekking. Insomma, a Mompeo non manca davvero nulla. Perciò, non rimane altro che visitarlo e ammirare le sue bellezze da vicino.