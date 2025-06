IMU BLOCCATA – elimina subito il codice tributo 3930 o risulti evasore: il pagamento viene annullato anche se è andato a buon fine | Paghi tutto 3 volte

Pagare l’IMU non sarà così complicato se elimini questo codice. Se non lo fai andrai incontro a delle spiacevoli conseguenze.

Prima di tutto bisogna spiegare cos’è l’IMU. Si tratta di un’imposta municipale unica che si paga per il possesso di fabbricati senza tener conto delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.

Andando nello specifico, è obbligatoria per chi è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, concessionario nel caso di concessione di aree e demaniali e il locatario per gli immobili.

Per il calcolo bisogna rivolgersi alla sede CAF più vicina e si paga tramite il modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua. Alla fine se interverrà un operatore del CAF sarà rilasciato l’F24 già compilato con l’importo da versare. Il tributo sarà messo in rapporto al periodo di possesso dell’immobile (per esempio se l’immobile è in possesso per 10 mesi, allora il calcolo sarà fatto su quei mesi).

Di solito le due rate si saldano il 16 giugno e il 16 dicembre. Eppure non tutti sanno che per ogni tipologia di immobili è previsto un codice tributo diverso. Il tutto spiegato alla perfezione sul sito money.it.

IMU, elimina uno di questi codici

Il codice tributo sono i seguenti: 3918 per i fabbricati, 3914 terreno-comune, 3916 aree fabbricabili, 6912 IMU sulla prima casa e 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato. Poi c’è 3930 che si usa per il versamento sugli immobili a uso produttivo nella categoria catastale D.

Il codice tributo 3930 è stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate e comprende una serie di tipologie di immobili: opifici (D1), pensioni e alberghi (D2), teatri (D3), ospedali e case si cura (D4), istituti di credito (D5), località per attività sportive (D6), fabbricati per esigenze industriali (D7), fabbricati per le esigenze commerciali (D8), edifici sospesi o galleggianti (D9) e fabbricati con funzioni produttive agricole (D10).

Ecco tutti i dettagli per effettuare i versamenti

Per questo tipo di versamento la prima rata corrisponde al 50% a quanto è stato versato l’anno prima e deve essere versato il 16 giugno e il 16 dicembre ci deve essere la seconda rata. Deve essere inserito nel modello F24 nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Nella sezione “codice Ente” si deve inserire il codice del comune dove è collocato l’immobile.

Nella sezione hanno di riferimento si indica l’anno per il quale si sta versando il tributo, nella sezione “Totale G” si inserisce la somma degli importi, nella sezione “Totale H” si indica la somma degli importi a credito. Infine “Sezione G-H” si inserisce il saldo (“Totale G” e “Totale H”).