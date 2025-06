Hanno sempre sbagliato tutto | Il vero BORGO DEGLI AMICI si trova nel cuore del Lazio, qui laziali e romanisti sono BFF

Il borgo degli amici è unico nel suo genere per una particolarità. È chiamato in questo modo per un motivo preciso. Andiamo a scoprire qual è.

Il Lazio è famoso non solo per il patrimonio artistico-culturale, ma anche per i borghi immersi nella natura con tradizioni locali d’eccellenza.

Ognuno di essi è noto per una particolarità. Per esempio Nemi è famoso per la sagra delle fragole mentre Civita di Bagnoregio per essere “la città che muore”.

Poi non si può non menzionare uno che tutti conoscono per le sue bellezze paesaggistiche e monumenti di interesse. Una sorta di angolo paradisiaco che vale la pena visitare almeno una volta nella propria vita.

Sul sito concessionariafiori.it è stato descritto alla perfezione questo posto che ha incantato tante generazioni e persone di spicco nel mondo dello spettacolo.

Un borgo del Lazio con paesaggi mozzafiato

Il comune in questione si trova in provincia di Viterbo e il centro storico si trova su un pianoro di tufo che offre una vista mozzafiato sulla valle del Treja. Ci sono dei siti archeologici che vale la pena visitare e proprio di fronte al centro storico c’è l’area archeologica di Narce. Caratteristici sono i vari percorsi naturalistici fatti a piedi o cavalcando.

Il suo territorio fa parte di un itinerario che percorre dei paesaggi fluviali le caratteristiche borghi del Lazio a nord di Roma che si affacciano sulla Valle del Tevere. Per gli amanti della cultura è possibile visitare Opera Bosco Museo di Arte della Natura, ovvero un museo-laboratorio sperimentale all’aperto e di arte contemporanea. Per quanto riguarda il cinema, qui furono girate le scene di famosi film.

Ecco il borgo che ha ispirato grandi registi

Si può menzionare un film del 1975 sicuramente noto agli appassionati del maxi schermo. I protagonisti sono cinque amici fiorentini sulla cinquantina e non fanno altro che sfogarsi dei loro disagi e prendono in giro gli altri solo per il gusto di ridere. Nel cast c’è Ugo Tognazzi nei panni di Raffaello Mascetti. Il film in questione è Amici Miei di Mario Monicelli, il quale ha voluto registrare delle scene nella bellissima Calcata.

In realtà anche per Le avventure di Pinocchio è stato preso in considerazione questo luogo. E non è finita qui! Vari artisti ed esponenti della cultura sono stati stregati da Calcata e tra questi c’è il musicista Roberto Ciotti: “Sono rimasto subito affascinato dalla sua bellezza romantica e suggestiva. È sempre stata per me fonte di ispirazione sfogo. Qui ho composto molte delle mie canzoni e colonne sonore”.