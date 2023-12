Immacolata Concezione, l’8 dicembre tra passato e presente

Statua dell’Immacolata Concezione in piazza di Spagna a Roma (© Monopoli91 via Wikimedia Commons)

La ricorrenza cattolica ricorda che la Vergine Maria venne preservata dal peccato originale fin dal concepimento, un dogma proclamato nel 1854 dopo dispute secolari: ecco i principali eventi per il Ponte 2023

L’8 dicembre la Chiesa Cattolica celebra la verità rivelata per cui Maria Santissima venne preservata dal peccato originale fin dal concepimento, ovvero l’Immacolata Concezione. Una circostanza miracolosa – e unica – che va quindi distinta sia dalla verginità della Madonna che dal concepimento di Gesù per opera dello Spirito Santo.

Tale dogma, scrive il Corsera, venne proclamato proprio di 8 dicembre, nel 1854, da Papa Pio IX, mediante la costituzione apostolica Ineffabilis Deus. La quale sancì che questo singolare privilegio venne accordato alla Beata Vergine per grazia di Dio «in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano».

Papa Pio IX fotografato da Adolphe Braun nel 1875 (© Neue Zürcher Zeitung via Wikimedia Commons)

Come però precisa l’Adnkronos, il documento pontificio ratificava un’antica tradizione cristiana risalente a molti secoli prima. Essa leggeva in alcuni testi biblici, in particolare nel saluto dell’Arcangelo Gabriele (Lc 1, 28), la prefigurazione della futura dottrina del Magistero.

Beato Angelico – Annunciazione del Signore (Firenze, Museo di San Marco, 1438-50). © carulmare via Wikimedia Commons)

Fu però Sant’Agostino il primo a teorizzare la natura perfetta e speciale della Vergine Maria, su cui poi la Scolastica medievale avrebbe sviluppato la discussione teologica. Inizialmente si sostenne la tesi per cui la Madre di Cristo sarebbe stata “redenta anticipatamente” prima della nascita del Messia (ma concepita nel peccato originale). A dar forma all’attuale articolo di fede fu invece il Beato Giovanni Duns Scoto nel XIV secolo, anche se il dibattito sarebbe proseguito ancora per mezzo millennio. Fino al pronunciamento definitivo da parte dell’ultimo Sovrano dello Stato Pontificio.

Gli eventi per il Ponte dell’Immacolata Concezione

In questo 2023, la solennità coincide con un Ponte ricco di eventi, soprattutto a Roma. A partire dalla consuetudine papale di deporre dei fiori alla base della statua di piazza di Spagna. Un’offerta che, come spiega la Diocesi di Roma, seguirà l’analogo omaggio dei Vigili del Fuoco.

Sempre nella Città Eterna, inoltre, aprirà per tre giorni, fino a domenica 10, il Festival del cacao capitolino, il Roma Chocolate. Mentre al Teatro Brancaccio andrà in scena, sempre fino al 10 dicembre, la versione italiana del musical Chicago.

Logo del Roma Chocolate (immagine da Romachocolate.it)

Su un altro palco, quello dell’Arcimboldi di Milano, sabato 9 e domenica 10 il Maestro Ben Palmer dirigerà il cine-concerto di Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Mentre nella provincia meneghina, a Rho, si tiene – sempre fino al 10 dicembre – la ventisettesima edizione di Artigiano in Fiera.

Ben Palmer (immagine dalla sua pagina Facebook)

A Napoli, invece, torneranno i Presepi di San Gregorio Armeno. Senza dimenticare i mercatini di Natale organizzati in numerose città di tutta Italia.

Presepe di San Gregorio Armeno (immagine dalla pagina Facebook “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”)

Buona festa dell’Immacolata Concezione a tutti i nostri lettori!

Antonello da Messina – Sant’Agostino (Palermo, Galleria regionale di Palazzo Abatellis, 1470 ca.). © The Yorck Project / Zenodot Verlagsgesellschaft mbH via Wikimedia Commons Giusto di Gand – Ritratto del Beato Giovanni Duns Scoto (Urbino, Palazzo Ducale, 1472-76). © Fabrizio Garrisi via Wikimedia Commons