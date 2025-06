Il TEST visivo più difficile dell’anno | Se trovi la “N” in 10 secondi, sei un GENIO | Il 76% sbaglia subito

Il test d’intelligenza che può fare al caso tuo è disponibile sul web. Devo trovare una lettera in pochi secondo. Se riesci sei un genio.

Quante volte ti capita di stare in compagnia di amici e ammazzare il tempo lanciando delle sfide con assoluta leggerezza? Capita quando c’è la confidenza tale da proporre un gioco al gruppo per fare qualche risata insieme.

Durante le festività natalizie, per esempio, ci si riunisce a causa di qualcuno e si gioca all’asso che fugge, a tombola e a carte. All’aria aperta, invece, c’è chi potrebbe pensare a dei test di intelligenza che si trovano senza problemi sul web.

Due piccioni con una fava si potrebbe dire, dato che si ammazza il tempo e si fanno i conti con le proprie capacità cognitive. In effetti chi trova subito la soluzione mostra di avere una marcia in più.

In realtà alla base di questi successi c’è una buona pratica, poiché è ben risaputo che come il fisico necessita della palestra così anche la mente deve essere allenata. A tal proposito c’è un test di intelligenza che sta mettendo tutti a dura prova.

Il test d’intelligenza temuto anche dai più bravi

Sul sito younipa.it è stato pubblicato un test di intelligenza che sta dando del filo da torcere anche alle menti più eccelse. Non si tratta di una sequenza numerica, né di immagini con delle anomalie da individuare. Si tratta di una riproduzione della lettera M di Milano e lo scopo del test consiste nell’individuale quella diversa.

Il titolo dell’articolo ha menzionato la lettera N di Napoli, dunque è un indizio utilissimo per capire cosa si deve trovare. Il tutto diventa più interessante se si lancia una sfida tenendo conto di una tempistica molto ridotta per trovare questo dettaglio che fa la differenza. Per prima cosa non farti prendere dall’ansia di trovare subito la lettera altrimenti è alta la percentuale di un fallimento.

Ecco dove si nasconde l’intruso

All’inizio potrebbe sembrare un’impresa impossibile, ma in realtà basta non avere la presunzione di essere il migliore nel trovare la risposta. Del resto è ben risaputo che l’umiltà fa raggiungere delle mete lontane dalle proprie aspettative. Tornando al testo da risolvere in 10 secondi, devi osservare attentamente il lato sinistro dell’immagine verso il basso.

Andando nello specifico, si tratta della settima riga e dopo la quarta M c’è la N nascosta. Questo significa che risulta difficile intercettare l’intruso in pochi secondi, ma in compenso è un modo efficace per affinare le proprie abilità visive. Se tu sei una delle persone che è riuscita a trovare la soluzione, allora vuol dire che sei un genio.