A pochi passi da Roma nasce il BORGO DEI PRINCIPI | Tra vicoli e piazzette, solo voci soavi: zero stress e niente clacson

Non molto distante da Roma c’è un borgo che ha dato i natali ai membri di una nota famiglia. Andiamo a scoprire qual è e perché sono passati alla storia.

Il Lazio è una delle regioni più apprezzate dell’Italia per una serie di motivi. In primis sappiamo che ha un patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto e privo di paragoni, dunque non c’è da stupirsi se e tanti giovani turisti che si recano a Roma almeno una volta nella loro vita.

Poi ci sono dei bellissimi borghi che vale la pena ammirare con i propri occhi perché è come catapultarsi in realtà parallele a quella delle quotidianità. Un esempio è Nemi famoso per la sagra delle fragole.

Nemi appartiene a una circoscrizione territoriale che ha una storia alle spalle degna di essere conosciuta. Molti, per esempio, non sanno che questa zona del Lazio ha visto nascere dei principi che hanno dato un grande contributo con la loro attività.

Andiamo a scoprire qual è questa zona e chi sono coloro che sono ricordati ancora oggi per le loro imprese rivolte al prossimo.

A pochi passi da Roma c’è il borgo dei principi

Si tratta di una specifica area geografica intorno ai Colli Albani. È di natura vulcanica, in quanto il terreno è ricco di materiale eruttivo finale dando origine al famoso peperino, ovvero una roccia magmatica utilizzata dagli Etruschi per i loro sarcofagi e dei romani per gli edifici pubblici nell’antichità. Il luogo è caratterizzato da due laghi vulcanici Albano e di Nemi e da piccoli corsi d’acqua a carattere torrentizio.

Ci sono le sottozone tuscolana, Appia e lanuviana. Nel primo caso Sono inclusi Colonna, Frascati, Grottaferrata, Rocca di Papa e Rocca Priora, nel secondo si possono menzionare Ariccia e Castel Gandolfo mentre nel terzo ci sono Genzano di Roma, Nemi e Lanuvio. Da non dimenticare l’aria Artemisia che racchiude Velletri e Lariano. Stiamo parlando dei Castelli Romani.

Padre e figlio di sangue nobile e non solo

Nelle terre dei Castelli Romani sono nati i principi Giuseppe e Clemente Aldobrandini. Il primo è stato un militare e nobile italiano nato nel 1865 a Frascati. La famiglia del padre era diversa discendente della famiglia romana dei principi Borghese mentre quella paterna aveva legami con il principe Giovanni I Giuseppe di Liechtenstein. Entrò giovanissimo nella Guardia Mobile Pontificia e ne diventò comandante nel 1915.

L’altro è stato un imprenditore e nobile italiano, nato nel 1891 a Frascati ed era figlio di Giuseppe Aldobrandini e della duchessa Maria Antinori. Con il fratello Ferdinando fece costruire un’azienda agricola dedicandosi totalmente sia all’allevamento che alla viticoltura. Il successo fu tale che l’azienda si estese fino a Ostia e nell’Agro Pontino.