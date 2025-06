Ferrero lancia la bomba: Nutella cambia ricetta dopo 61 anni e si americanizza | L’Italia intera è in lacrime

Un sogno si infrange per sempre per molti di noi: la ricetta della Nutella cambia faccia per sempre e non si torna indietro.

La Nutella è un alimento grassoso che tutti amano. Ogni tanto, una coccola al sapore di nocciole e cioccolato non può che far bene all’umore e al benessere psicofisico di ciascuno di noi. A chi è che non piace il cioccolato, d’altronde? I benefici, in piccole quantità, sono evidenti: serotonina e dopamina.

Certo, non è il caso di abusarne, poiché, specificatamente per la Nutella, ci sono moltissimi grammi di zucchero non sano. Ne consegue che il suo consumo è ottimale una volta ogni tanto, ma non costantemente. Questo modo di fare ha a che vedere con una corretta ed equilibrata dieta.

Con l’avvento dell’estate, tutti iniziano a preoccuparsi della prova costume, per cui la Nutella è uno degli alimenti meno consumati da chi si vuole rimettere in forma. Ma ha davvero senso comportarsi in questo modo? Scopriamo insieme di che si tratta, soprattutto al netto del cambio radicale di ricetta del cioccolato Ferrero preferito da tutti.

Falsi miti sulla dieta

Una delle credenze più false che si possano considerare quando si parla di piano alimentare è quella per cui non si possano mangiare determinati cibi. Il punto non è tanto quello, quanto la routine. Se ogni tanto ci va di mangiare qualcosa di iper calorico, va bene. La nostra linea non si rovinerà per quello sgarro.

Né tantomeno i cibi sani sono migliori di altri quando si tratta di perdere peso. Infatti, ciò che conta davvero per perdere peso è il deficit calorico: se il nostro corpo brucia un determinato quantitativo di calorie al giorno, mangiarne di meno, ci farà dimagrire. Ovvio che poi ci siano dei cibi più salutari rispetto ad altri, ma il segreto è la sostenibilità. Mangiare in modo bilanciato tutto.

La nuova ricetta della Nutella

Affariitaliani.it ha diffuso le informazioni. A quanto pare, l’era della Nutella come la conosciamo è finita. Attenzione però: questo non significa che la ricetta originaria verrà scalzata da quella americana, bensì che verrà a essa aggiunta una nuova variante. Infatti, Ferrero ha manifestato la volontà di aprirsi al mondo estero, nello specifico negli Stati Uniti, dove già ha conquistato in molti grazie ai Ferrero Rocher.

La nuova ricetta della Nutella sarà quindi a base di burro d’arachidi, un alimento molto apprezzato negli USA. La scelta di Ferrero è infatti pensata appositamente per il target statunitense: Nutella Peanut sarà composta dagli ingredienti conosciuti più il burro d’arachidi in questione.