Padelle graffiate? Trucco casalingo SVELATO, come nuove in 30 secondi: non buttarle via per nessun motivo

Ecco come salvare le padelle dal cestino della spazzatura! Esiste un metodo efficace ed economico che ti stupirà! E’ già nelle nostre case.

Chi è alle prese con i fornelli sa bene che sono indispensabili padelle e pentole. Si è alla ricerca di quelle migliori e per questo motivo si è disposti anche a spendere qualcosa in più. L’importante è che ne valga assolutamente la pena.

I materiali antiaderenti più comuni, tipo il teflon, sono apprezzati per le loro proprietà specifiche. Tuttavia se l’utilizzo è scorretto si possono causare dei graffi che ne danneggiano il rivestimento. Di conseguenza non solo si perde l’efficacia, ma possono essere rilasciate delle particelle dannose nel cibo che viene cucinato.

Per questo motivo quando ci sono dei graffi non si deve pensare solo al fattore estetico, ma anche a quanto incidono sulla cultura e sulla salute. Il teflon risulta innocuo sotto i 260°, ma è sempre meglio prevenire. A tal proposito l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro ha parlato di possibili danni per la salute dell’uomo.

Si sbaglia soprattutto quando si sovrappongono le pentole antiaderenti nel mobile le une sulle altre. Senza rendersene conto ci potrebbero essere dei graffi, dunque è consigliabile utilizzare dei dischi di feltro o qualsiasi altro materiale che possa creare il distacco. Poi poi pare che ci sia un altro metodo utile per salvaguardarle il più a lungo possibile.

Addio graffi alle padelle, la soluzione è a portata di mano

Sul sito ispanews.it è stata riportata la notizia di un metodo efficace ed economico che permette di utilizzare al meglio le pentole. Andando nello specifico, si tratta di un rimedio che si trova già nelle nostre case. Con questo elemento sarà possibile mettere in atto delle tecniche di pulizia sicure e per niente invasive.

Questo rimedio può essere utilizzato in svariati modi tra le mura di casa. Rende splendenti i bicchieri, pulisce teglie e piatto del forno microonde, elimina i cattivi odori, rende bucato più morbido e profumato, pulisce borsoni, zaini e indumenti della palestra ed elimina i cattivi odori dal frigo.

Un valido alleato anche per le faccende domestiche

Stiamo parlando del bicarbonato di sodio. Esso serve anche per sturare le tubature, eliminare gli odori della lettiera del gatto, profuma il cesto della biancheria sporca, smacchia il materasso, elimina la muffa e versato in un secchio d’acqua rende pavimenti igienizzati e splendenti.

Nel caso delle padelle basta realizzare una miscela e applicarla con spatole in silicone o legno sulla superficie. Questo permette di rimuovere le macchie e il grasso senza il rischio di graffiarle. A prescindere da tutto una cosa è certa: la cura adeguata delle pentole è semplice da fare, però deve essere fatta nella quotidianità per garantire un risultato perfetto.