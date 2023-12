“Il procedimento giudiziario sarà archiviato”: Chiara Ferragni tira un sospiro di sollievo dopo la multa dell’Antitrust

Chiara Ferragni può rilassarsi e tirare un sospiro di sollievo dopo la multa ricevuta da parte dell’Antitrust. “Il procedimento giudiziario sarà archiviato”, la notizia che scalda i cuori dei suoi fan.

Se parliamo di Chiara Ferragni dobbiamo metterci in testa fin da subito che stiamo nominando indubbiamente l’influencer per antonomasia oltre che una celebre imprenditrice digitale. Inoltre è un personaggio a tuttotondo del vasto mondo dello spettacolo oltre che immensa protagonista della Cronaca Rosa del nostro Paese.

E lo è soprattutto da quando si è fidanzata e poi sposata con il rapper e producer Federico Lucia in arte Fedez. Con lui ha coronato il suo sogno di diventare mamma di ben due bambini. Parliamo di Leone e della piccola Maria Vittoria. Entrambi sono già diventati delle celebrità. Inoltre la vita della coppia è stata abbondantemente raccontata nella docu- serie I Ferragnez.

Per loro talvolta si parla di crisi. Se ne è parlato a gogo a febbraio 2023 dopo che lui sul palco del Teatro Ariston si era lasciato andare con tanto di bacio con il cantante in gara Rosa Chemical mentre la moglie rivestiva il ruolo di co- conduttrice. Fatto sta che se davvero crisi c’è stata poi è ben presto rientrata,

“Il procedimento giudiziario sarà archiviato”, Chiara Ferragni tira un sospiro di sollievo

Tuttavia l’argomento è stato nuovamente affrontato in estate quando lei se ne è andata spesso e volentieri in giro per il mondo senza il marito. Fatto sta che ora Chiara ha ben altro a cui pensare. Difatti le è caduta sulla testa, pesandole come una sorta di spada di Damocle, una pesante multa da parte dell’Antitrust. In poche parole ci sarebbe stato un grave errore di comunicazione riguardo al panettone Balocco al quale lei ha prestato il suo nome.

Ovviamente essendo lei un personaggio pubblico e molto chiacchierato la notizia si è sparsa ovunque a macchia d’olio. Anche i TG ne hanno parlato a iosa. Ora però arriva una lieta novella che le scalderà non poco il cuore e che le farà tirare il classico sospiro di sollievo. “Il procedimento giudiziario sarà archiviato“, si legge su Fanpage. it.

Parla il consigliere della Corte di Appello

A dirlo è stato il consigliere della Corte di Appello del Tribunale di Milano Valerio De Gioia.” C’è differenza tra truffa aggravata e una pratica commerciale scorretta. Credo che, sulla base di quanto ho potuto leggere fin ora, questo non sia un caso di truffa aggravata. Verosimilmente il procedimento giudiziario sarà archiviato“, così ha esattamente dichiarato alla testata il professionista. Certo, ciò sarà anche una coccola per l’anima per i fan dell’influencer che erano seriamente preoccupati per lei.

Lei che con i capelli raccolti, trucco leggero, outfit grigio, nonché piangente, si era rivolto al vasto mondo del Web dispiaciuta e affranta per quello che le era successo. Ha chiesto scusa e sostenuto che se aveva sbagliato lo ha fatto in buona fede. Ha poi parlato del fatto che terrà informati tutti quanti sui soldi che devolverà personalmente all’Ospedale Regina Margherita di Torino.