Dottor Nowzaradan, per perdere 3kg prima delle feste ti basta mangiare così: il segreto del medico della tv

Il Dottor Nowwzaradan del programma televisivo Vite al limite consiglia una dieta per perdere peso in pochissimo tempo. Andiamo a scoprire in cosa consiste

Il Dottor Nowzaradan accoglie nella sua clinica di Houston coloro che si rivolgono a lui per i chili di troppo. Si tratta di persone che devono fare i conti con l’obesità al punto tale da rischiare di morire. Non riescono a compiere i gesti più banali della quotidianità, come andare a fare la spesa. Dà loro una possibilità per prendere in mano le redini della situazione.

Le storie di queste persone, con un peso che va oltre il 250 kg, sono proposte con il programma televisivo Vite al limite che va in onda su Real Time da anni. I telespettatori hanno la possibilità di vedere il corso di dimagrimento associato a uno psicologico, dato che le cause della dipendenza dal cibo risalgono a periodi funesti. E a tal proposito possiamo menzionare Ashley Dunn.

La ragazza si è recata in clinica con 320 kg e grazie agli interventi per il bypass gastrico ha perso oltre 150 kg. Ora avvalendosi dei social cerca di essere fonte di ispirazione per coloro che vivono la stessa problematica.

Chi non ha modo di seguire dall’inizio alla fine le puntate del programma televisivo si chiederà sicuramente che tipo di dieta il Dottor Nowzaradan dà ai propri pazienti alle soglie delle feste. Andiamo subito a scoprire la risposta.

Ecco qual è la dieta del Dottor Nowzaradan

Spesso il paziente non riesce a seguire la dieta proposta dal dottore perché ciò significa stravolgere radicalizzate le proprie abitudini alimentari. Dal mangiare senza contegno a qualsiasi ora a seguire una dieta con piatti ridotti sia di numero che di porzione non è per niente semplice.

Infatti qualcuno non rispetta quanto detto dal medico e così la via della guarigione risulta essere più lontana dal previsto. In effetti la dieta da seguire risulta essere difficile per chi non sa cosa significa saziarsi. Ecco in cosa consiste.

Una dieta povera di carboidrati

La dieta propone a colazione un bicchiere di latte scremato, uno yogurt magro e del caffè. Se si predilige il sabato allora può mangiare una fetta di pane integrale con la bresaola. Non prevede né pasta né pane e si possono mangiare solo determinate verdure. Mangiare a pranzo e a cena 140 grammi di carne.

Se si preferisce il pesce bisogna tener conto che si devono escludere il salmone e le sardine. Come contorno non si citano le patate. È possibile optare per melanzane, broccoli, pomodori, cetrioli e spinaci.