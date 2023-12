Kate Middleton schiaccia con una sola mossa il marito: non era mai accaduta una cosa simile nella Royal Family

Kate Middleton, in una sola mossa schiaccia il marito. Non era mai accaduta una cosa simile prima d’ora.

La principessa Kate colpisce ancora. Lei è che è considerata una vera icona di stile da tantissime donne sparse in tutto il mondo, nonché una vera esperta di Bon Ton, ha colpito dritto al cuore ma con eleganza il suo consorte. Impossibile pensare una mossa tanto astuta da lei. Eppure dietro a quel bel faccino portamento chic, si nasconde una donna dal carattere forte e determinato e che sa il fatto suo.

Non per nulla quando, da giovanissimi, lui l’aveva lasciata perché spaventato dal sentimento che provava per lei, lei non si è persa d’animo ed è riuscita a riprenderselo. La liason è poi proseguita con un fidanzamento e un bel matrimonio seguito da tutto il mondo. Oggi sono una splendida famiglia e hanno tre figli, George, Charlotte e Louis.

Tuttavia sembra che lei abbia intenzione di metterne al mondo un quarto, anche se pare che William voglia andarci cauto, dal momento che lei avrebbe sofferto in passato della sindrome post partum. Ergo William, temendo che la moglie potesse stare male di nuovo, avrebbe deciso di frenare questo suo desiderio.

Kate Middleton, una donna forte e determinata

Poi va detto che lei sia la nemica giurata della moglie del principe Harry, vera pecora nera della Royal Family. Anzi, secondo alcune fonti vicine a Palazzo, sarebbe lei ad aizzare il marito contro di lei. Se così fosse, dietro quella faccia d’angelo, si nasconderebbe una vera stratega. Ha conquistato tutti, anche la Regina Camilla, persino come fotografa.

Infatti avrebbe realizzato lei la sua foto ufficiale. Ora invece avrebbe fatto scacco matto al marito William. Nella Storia non era mai successa una cosa simile e avrebbe fatto pertanto scalpore. Non riguarda il loro amore ma la loro famiglia. Inoltre vede come protagonista il figlio primogenito George, già diventato una star. Di che cosa si tratta?

George frequenterà la scuola di mamma e non di papà

In poche parole lui non frequenterà la scuola che ha frequentato suo padre e i suoi antenati. Difatti a quanto pare lui, seguirà le orme scolastiche della propria mamma. Del resto già William aveva fatto scelte diverse rispetto al padre e al nonno, per cui non c’è da stupirsi che George non vada ad Eton. In ogni caso i più amanti della tradizione stanno criticando ciò a spron battuto,

Tra l’altro si mormora che la stessa scelta potrebbe essere messa in atto poi pure per la secondogenita Charlotte e il piccolo di casa Louis, quando giungerà il loro momento. Inoltre per loro potrebbero essere previsti persino altri percorsi scolastici. Insomma, è ben chiaro che né William né Kate si fanno problemi a rompere per certi versi con la tradizione.