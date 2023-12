Uomini e Donne, lo stop è forzato: preparatevi a dirgli addio

Uomini e Donne di Maria de Filippi non andrà più in onda su canale 5 nella fascia pomeridiana. Ecco cosa sta succedendo negli studi televisivi della Mediaset

Uomini e Donne è il programma televisivo che va in onda su canale 5 dopo la soap opera turca Terra amara. I partecipanti si mettono in gioco con un obiettivo, ovvero trovare l’anima gemella. Sia il Trono Over che il Trono Classico, come ogni anno, sanno regalare tante emozioni ai telespettatori.

In queste ore Roberta Di Padua è al centro dell’attenzione con Alessandro Vicinanza, tornato anche lui negli studi televisivi dopo essersi lasciato con Ida Platano. I due sono usciti e sul web chi ha avuto modo di incontrarli non ha esitato a scattare foto per poi condividerle.

La dama ha espresso il desiderio di approfondire la conoscenza con l’esclusività, però Alessandro ha detto che non si negherà la conoscenza di altre donne. Ragion per cui Roberta ha deciso di fare un passo indietro, ma è ben risaputo che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Tina Cipollari e Gianni Sperti sanno come creare delle dinamiche avvincenti con i loro interventi quando ascoltano coloro che si siedono al centro dello studio per raccontare gli sviluppi di una frequentazione.

In una delle puntate andate in onda la vulcanica opinionista ha dato del filo da torcere ad alcuni partecipanti. Del resto al pubblico piace per questa sua caratteristica. Eppure nelle prossime settimane dovremo fare a meno del programma televisivo perché le registrazioni non si faranno per un motivo preciso.

Uomini e Donne, ecco quando le puntate saranno sospese

Nel corso degli anni tante sono le coppie che si sono formate grazie a Uomini e Donne. Alcune sono convolate a nozze e a tal proposito ricorderemo Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, Beatrice Valli e Marco Fantini.

Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche davanti alle telecamere. Per il momento non si è formata alcuna coppia e pare che bisognerà attendere il nuovo anno per capire come andranno le cose.

Ecco i piani degli altri vertici della Mediaset

Nelle prossime settimane ci saranno delle variazioni per via delle imminenti feste. Questo discorso riguarderà anche Uomini e Donne che andrà in onda fino al giorno 22 dicembre 2023 per poi tornare in onda dopo l’Epifania.

Per questo motivo i telespettatori dovranno attendere, ma sicuramente il tempo volerà con le feste di mezzo.