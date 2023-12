“Ma ha solo 16 anni”: Chanel Totti dà uno schiaffo alla miseria | Quello che indossa vale quanto uno stipendio d’oro

Chanel Totti si è mostrata in un modo sui social e non sono mancate delle critiche. Andiamo a scoprire cosa è successo alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi

Chanel Totti è la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano che da ormai un anno è solo un lontano ricordo. Tutto ha avuto inizio quando l’ex calciatore della Roma è stato beccato in compagnia di Noemi Bocchi. Non a caso dopo un po’ la notizia della separazione è stata comunicata dai diretti interessati.

Anche la conduttrice de L’Isola dei famosi è felice accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale si concede dei viaggi e spesso porta con sé i figli. Stesso discorso vale per l’ormai ex marito e la nuova compagna. Ormai Cristian e Chanel sono cresciuti e sono delle vere star sui social. Essendo più grandi rispetto a Isabel, hanno la possibilità di decidere con chi trascorrere del tempo tra i due genitori.

Di recente il primogenito ha spento 18 candeline, ragion per cui è stata organizzata una festa con i fiocchi. Gli occhi erano tutti puntati sulla bellissima madre che per l’evento ha sfoggiato un outfit incredibile.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, pare che Chanel abbia preso come fonte d’ispirazione della madre. Si mostra sempre impeccabile con dei capi di moda e di tendenza del momento. Eppure le critiche sono sempre dietro l’angolo e stavolta più di una persona le ha puntato il dito contro. Andiamo a scoprire il motivo.

Chanel Totti criticata sul web per un dettaglio

Chanel Totti si è concessa un’uscita in compagnia delle amiche e della cognata Melissa Monti. Per le strade di Roma si sono dedicate allo shopping natalizio e, tra un acquisto e l’altro, hanno condiviso delle Instagram stories mostrando la bellissima Piazza di Spagna.

Per l’occasione la ragazza non ha rinunciato allo stile per la comodità. Ha optato per un outfit sportivo, ma raffinato allo stesso tempo. Prima di uscire da casa si è fatta un selfie (che ha poi condiviso) allo specchio e qualche utente social non ha potuto ignorare un dettaglio.

Cifre inimmaginabili per un’adolescente

In poche parole Chanel ha abbinato una tuta total white a delle sneakers Adidas e a un cappellino con la visiera ed è visibile il logo Celine. Chi è esperto nell’ambito della moda sa bene che il prezzo si aggira intorno ai 420 euro.

Tuttavia ha fatto scalpore la borsa della Tee Jolie di Bottega Veneta. Andando a sbirciare sugli e-commerce di moda di lusso pare che sia venduta a 2.900 euro. Per questo motivo non sono mancate le lamentele.