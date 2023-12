Francesco Totti e Ilary Blasi, per mangiare la pizza sceglievano sempre questa pizzeria: si trova in un quartiere inaspettato di Roma

Francesco Totti e Ilary Blasi non possono fare a meno della buona pizza. Per questo motivo era abitudine andare insieme in una nota pizzeria nel cuore della capitale romana. Ecco di quale si tratta

Francesco Totti e Ilary Blasi erano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Dopo 20 anni di amore hanno deciso di prendere strade diverse e da più di 1 anno si sono rifatti una vita accanto ad altre persone.

Lui è subito uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, la quale è stata inizialmente etichettata come il terzo incomodo. L’ex capitano della Roma non ha esitato a difenderla spiegando come sono realmente andate le cose tra loro. Ilary Blasi in un secondo momento si è mostrata sui social accanto a Bastian Muller.

L’affascinante imprenditore tedesco è riuscito a farle riacquistare il sorriso dopo mesi di sofferenza. Qualcuno sostiene che sia diventata ancora più bella da quando c’è l’uomo nella sua vita. Non a caso alla festa del 18esimo compleanno del primogenito Cristian tutti gli occhi era puntati su di lei.

Quando i due erano una coppia si dedicavano del tempo per stare un po’ insieme lontano da occhi indiscreti. Non prendevano aerei, ma bastava solo fare una passeggiata per assaporare le prelibatezze di una famosa pizzeria.

La pizzeria preferita di Ilary Blasi e Francesco Totti

“Locale che rappresenta la romanità in tutto e per tutto, con prezzi competitivi e personale di una gentilezza e disponibilità mai vista prima. Consigliatissimo”, ecco una delle tante recensioni che si possono leggere sul web.

Si trova a pochi chilometri da Piazza Vittorio Emanuele e ha una bellissima storia alle spalle. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Una pizzeria alla portata di tutti

E’ la Pizzeria L’Economica, la cui apertura risale agli anni 40. I proprietari, dunque, avevano vissuto le pene della Seconda guerra mondiale, ma volevano dare una mano al prossimo dando del cibo gratuitamente a chi ne aveva bisogno. Nemmeno i bombardamenti li hanno fermati nel portare avanti il loro nobile gesto. Al termine del conflitto in tanti si sono recati lì proprio per la popolarità ottenuta grazie al loro grande cuore.

Oggi è un locale collocato nel quartiere di San Lorenzo in via Tiburtina con le sedie e i tavoli di legno posizionati sui marciapiedi. Il menù è accesibile a tutti e propone dei piatti davvero appetitosi. Lì ci vanno sia vip che gente comune. Ragion per cui non bisogna stupirsi se accanto al proprio tavolo ci può essere un personaggio televisivo.