Il Premio Roma Pane e Formaggi 2024 celebra l’eccellenza artigianale italiana

Si svolgerà venerdì 24 maggio alle 10,30, nella suggestiva cornice della Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, la cerimonia di premiazione del tanto atteso “Premio Roma Pane e Formaggi 2024”. Questa prestigiosa iniziativa, organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, rappresenta un tributo all’eccellenza dei prodotti artigianali del nostro territorio, mettendo in luce il talento e la dedizione dei migliori produttori di pane e formaggi italiani e non solo.

Pane e formaggi, un patrimonio gastronomico inestimabile

L’evento di quest’anno vede la partecipazione di ben 71 aziende per la categoria del pane e dei prodotti da forno tradizionali, provenienti da 14 regioni italiane. Con oltre 230 prodotti presentati, la varietà e la qualità dei partecipanti dimostrano l’impareggiabile patrimonio gastronomico che il nostro Paese ha da offrire. Dalle fragranti pagnotte ai croccanti grissini, ogni prodotto ha raccontato una storia di tradizione, passione e innovazione.

Per quanto riguarda i formaggi, la competizione è altrettanto intensa. Ben 97 aziende presentano oltre 250 campioni, con una distinzione significativa tra i 100 prodotti iscritti alla sezione Roma e Lazio e i 152 provenienti da altre regioni italiane e dall’estero. Questa diversità offre una panoramica straordinaria delle varie tecniche casearie e delle tipologie di formaggio, dalle cremosità dei formaggi freschi alle complessità aromatiche di quelli stagionati.

Arriva Giorgione, grande conoscitore della cucina tradizionale

Un momento clou della giornata sarà senza dubbio l’intervento dell’ospite d’eccezione, lo chef Giorgione di Orto e Cucina. Con la sua inconfondibile simpatia e profonda conoscenza della cucina tradizionale, Giorgione celebrerà l’importanza dei prodotti genuini e condividerà alcune delle sue esperienze culinarie, ispirando produttori e appassionati presenti.

Il Premio Roma Pane e Formaggi 2024 non è solo una competizione, ma una vera e propria celebrazione delle tradizioni culinarie italiane. Ogni pane e ogni formaggio in gara è il risultato di un lavoro artigianale che combina sapienza antica e innovazione moderna. Questo evento dimostra, ancora una volta, come la nostra cultura gastronomica sia un tesoro da preservare e promuovere.

La Camera di Commercio di Roma, con questa iniziativa, non solo valorizza i nostri produttori locali, ma promuove anche un dialogo tra diverse realtà regionali, creando un ponte tra tradizione e futuro. Il Premio Roma Pane e Formaggi 2024 ricorda a tutti noi l’importanza di sostenere e celebrare l’eccellenza artigianale italiana.