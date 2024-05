Malattie sessuali: l’allarme dello Spallanzani su clamidia, gonorrea e sifilide

Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) rappresentano un crescente problema di salute pubblica, con un incremento significativo dei casi registrati di clamidia, gonorrea e sifilide. L’allarme è stato lanciato dalla dr.ssa Carla Fontana, direttrice dell’UOC Microbiologia dell’INMI Spallanzani, in un video diffuso sui social in occasione della Settimana Europea del Test.

Un aumento preoccupante

Secondo la dr.ssa Fontana, i dati dell’ECDC (Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie) mostrano un aumento allarmante delle MST. In particolare, si registra un incremento del 18% per la clamidia, del 48% per la gonorrea e del 34% per la sifilide. Questi dati evidenziano la necessità di un’azione immediata e coordinata per contrastare la diffusione di queste infezioni.

Quali sono le cause dell’Incremento

Diversi fattori possono contribuire all’aumento dei casi di MST. Tra questi, un calo della percezione del rischio e della consapevolezza riguardo a queste malattie, una riduzione dell’uso di metodi di protezione durante i rapporti sessuali e un aumento dei comportamenti sessuali a rischio. Inoltre, l’espansione della mobilità internazionale facilita la diffusione di agenti patogeni in diverse aree geografiche.

La prevenzione come strumento chiave

La dr.ssa Fontana sottolinea l’importanza della prevenzione, l’educazione sessuale, la promozione dell’uso di preservativi e la vaccinazione, dove possibile. La diagnosi precoce è fondamentale per ridurre la trasmissione e le complicanze delle MST. La Settimana Europea del Test rappresenta un’opportunità importante per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di sottoporsi a test regolari.

Clamidia

La clamidia è spesso asintomatica, soprattutto nelle donne, ma può causare gravi complicazioni come la malattia infiammatoria pelvica e l’infertilità. La diagnosi precoce e il trattamento con antibiotici sono cruciali per prevenire queste conseguenze.

Gonorrea

La gonorrea può presentarsi con sintomi lievi o essere asintomatica, ma può portare a gravi problemi di salute, inclusi danni permanenti al sistema riproduttivo. L’aumento della resistenza agli antibiotici rende ancora più urgente il controllo e il trattamento tempestivo di questa infezione.

Sifilide

La sifilide, se non trattata, può progredire in diverse fasi, causando danni gravi e irreversibili agli organi interni, al cuore e al sistema nervoso. La diagnosi precoce e il trattamento con penicillina sono essenziali per evitare complicanze gravi.

L’appello alla comunità medica e ai cittadini

La dr.ssa Fontana lancia un appello alla comunità medica affinché collabori per migliorare la sorveglianza, la diagnosi e il trattamento delle MST. Inoltre, esorta i cittadini a non sottovalutare i rischi associati a queste infezioni e a adottare comportamenti sessuali responsabili. La prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo sono strumenti chiave per contrastare la diffusione di queste infezioni e proteggere la salute della popolazione. La Settimana Europea del Test offre un’opportunità preziosa per sensibilizzare e informare il pubblico, promuovendo comportamenti sessuali sicuri e la prevenzione delle MST.