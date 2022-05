Il miglior tatuatore di Roma nord: Marco Manzo ancora in cima alle classifiche

Indecisi su dove effettuare il vostro prossimo tatuaggio a Roma Nord? In cima alle classifiche svetta il nome del Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo, una vera e propria istituzione, primo studio di tatuaggi aperto a Roma Nord sin dal 1992.

Un passaggio al Tribal Tattoo

Da Ponte Milvio alla Cassia, fino ad arrivare a Grottarossa e spingendoci alle porte di Viterbo, per chiunque a Roma Nord voglia effettuare un piercing o un tatuaggio, un passaggio al Tribal Tattoo è consigliato.

Lo studio è tuttavia molto frequentato da persone provenienti da tutte le zone di Roma, dall’Eur ai Parioli, dal Centro storico a Prati , da Talenti a Montesacro e dalle vicine località di Campagnano, Bracciano, Anguillara, Formello, tantissimi sono gli amanti del tattoo che ci vengono a trovare.

Presso lo storico Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo, situato in Via Cassia è possibile eseguire un tattoo di qualsiasi stile con affermati artisti del tatuaggio di Roma Nord, tra cui lo stesso Marco Manzo e Diego Censori, resident artist.

Il talento di Marco Manzo

Marco Manzo è considerato uno dei più famosi tatuatori al mondo, capace negli anni di trasformare quello che all’esterno risultava essere uno stereotipo in qualcosa di alto e di altro: arte. Il mondo del tatuaggio fa il proprio ingresso nel mondo dell’arte e della cultura grazie a Marco Manzo e al suo modo di lavorare.

Il vero plus di questo studio così rinomato oltre alle sapienti mani e al tocco professionale e artistico di Manzo risiede nella estrema ricerca della sicurezza e dell’igiene.

Le strumentazioni all’avanguardia e le normative seguite alle lettera rendono questo luogo uno dei posti più sicuri tra i quali scegliere per effettuare il vostro tatuaggio.

Il Tribal Tattoo Studio di Roma di Marco Manzo si è più volte distinto per la propria scrupolosità nel seguire tutti i dettami più stringenti del settore, in particolare a seguito della stretta di quegli esercizi aperti al contatto con il pubblico in periodo Covid.

Al Tribal Tattoo, tutte le procedure di tatuaggio e piercing vengono svolte in sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni della legge regionale che disciplina queste attività.

In particolare, il tatuatore esegue i piercing con ago cannula sterile e monouso e scarta lo strumentario davanti al cliente. Tutti i monili sono certificati e rispondono alle normative UNI en 1811: 2011 e i materiali sono bio compatibili (acciaio chirurgico di grado medicale, bioplastica, teflon, diablack, titanio).

Marco Manzo è primo docente nei corsi professionali obbligatori di tatuaggio e piercing sin dalla loro istituzione e vanta centinaia di interviste sulle principali testate giornalistiche e nei più importanti TG nazionali. Diego Censori è docente di tatuaggio realistico nei medesimi corsi.

Marco Manzo e IL TRIBAL TATTOO STUDIO di Via Cassia: potete ammirare qui i loro lavori.

