Il ruolo di uno spot tv nella comunicazione del brand

Gli spot pubblicitari sono da sempre l’essenza della comunicazione dei più importanti brand. Tutti noi abbiamo visto centinaia e centinaia di pubblicità e gran parte di queste si è impressa nella nostra mente grazie a slogan facili da ricordare e motivi orecchiabili. Ecco perché ancora oggi tantissime aziende investono in spot tv per migliorare la popolarità e il livello di riconoscimento attraverso un format rapido e dritto al punto.

Telecomando puntato su un televisore

Comunicare il brand: cosa è importante sapere

Per avviare una campagna di spot pubblicitari in televisione occorre innanzitutto contattare un team di esperti. Difatti la particolarità di questa strategia di comunicazione non risiede tanto nella realizzazione vera e propria dello spot che, già di per sé, consiste in un lavoro professionale e avanzato. Ciò che può effettivamente determinare il successo di una campagna di spot pubblicitari è la strategia di posizionamento attraverso la selezione di inserzionisti, fasce orarie e pubblici a cui indirizzare il contenuto promozionale.

Perché scegliere lo spot TV?

Lo spot TV è da sempre un mezzo pubblicitario potente ed efficace. In pochi secondi è capace di inviare in modo massiccio un messaggio e di imprimerlo nella mente delle persone. Si tratta di un contenuto brevissimo e istantaneo che irrompe durante la visione dei programmi televisivi catalizzando tutta l’attenzione degli spettatori. La sua efficacia deriva anche dal fatto che le principali informazioni diffuse dallo spot pubblicitario possono imprimersi anche quando lo spettatore è disattento proprio perché si inseriscono in una fase alta di ascolto e di attenzione.

Come vedremo nel paragrafo che segue, lo spot TV rimane la forma pubblicitaria più affascinante per il grande potenziale di successo che offre. Grazie ad esso è possibile arrivare contemporaneamente nelle case di miriadi di persone e, quindi, raggiungere pubblici ampi in brevissimo tempo. Questo è sicuramente uno degli aspetti più intriganti e convenienti tra i vantaggi degli spot TV. Vediamo quali sono gli altri.

Quali vantaggi offre lo sport TV?

Lo spot pubblicitario può avere tantissime finalità. Per esempio può essere impiegato per lanciare sul mercato un nuovo brand o per rinforzarne l’immagine agli occhi dei clienti fidelizzati. Le più grandi organizzazioni investono anche in video emotivi da condividere sulle principali reti televisive in precise occasioni come le festività nazionali o l’avvio di particolari stagioni promozionali.

Basti pensare al grande calcio e alle campagne di abbonamento dei servizi di payTV o a tutti i messaggi di auguri che vengono trasmessi sul finire dell’anno. Il posizionamento di uno spot e la definizione di stili e canoni in base al pubblico di riferimento è la chiave del loro successo.

Solo individuando questi fattori e integrandoli tra loro è possibile ottenere risultati che, come abbiamo visto, variano da azienda ad azienda. A prescindere dalla finalità operativa, tuttavia, possiamo dire che gli sport televisivi contribuiscano ad incrementare la popolarità di un brand e quella della sua customer value proposition. Al di là del semplice contenuto video, infatti, l’efficacia dello spot TV si fonda sull’imprimere messaggi e immagini in breve tempo grazie all’introduzione tra un programma e l’altro e alla ripetitività pianificata nel tempo.