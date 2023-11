Il miglior borgo turistico del mondo è italiano, lo ha deciso l’Onu

L’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UWTO) ha deciso che il premio per il Best Tourism Village 2023 va a Lerici, una amena località di 9.400 abitanti in provincia di La Spezia, in Liguria, che si affaccia sul Golfo dei Poeti.

Motivazioni della vincita

Le motivazioni alla base della scelta vertono su due aspetti: la forza identitaria e la cura per la salvaguardia della tradizione che Lerici ha saputo impiegare nel tempo.

Nella moltitudine di città italiane grandi e piccole che hanno smarrito la loro impronta identitaria, Lerici ha preservato la sua trama culturale e, per questo motivo, è stato selezionato fra 260 candidature provenienti da 60 Paesi del mondo.

Altri borghi italiani nominati

Altri due borghi italiani oltre a Lerici sono stati candidati come migliori borghi del turismo per il nostro Paese: si tratta di Civita di Bagnoregio, nel Lazio e di Sabbioneta, in Lombardia.

Ministro del Turismo

Il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha commentato: “Una notizia che ci riempie di orgoglio e che pone l’Italia dei Borghi al centro del mondo. Lerici è uno dei 5600 borghi della nostra Nazione che rappresenta l’Italia autentica, quella del saper fare, del saper accogliere, quell’Italia delle eccellenze e delle bellezze che sono invidiate da tutto il mondo.

“I Borghi, biglietto da visita che l’Italia pone al mondo”

Gemme preziose, come Lerici, possono diventare il biglietto da visita che l’Italia pone al mondo per raccontare chi siamo e cosa sappiamo fare. In questi borghi si possono trovare autentici capolavori artistici, l’eccellenza della manifattura e dell’artigianato, l’essenza della tradizione gastronomica ed enologica e tutto questo ancora in una dimensione che pone al centro l’uomo e il rispetto dei suoi tempi; questo, se ben valorizzato, ci consente di attirare sempre maggiori flussi turistici”, ha concluso il ministro.

Cosa vedere e fare a Lerici

Il centro storico di Lerici vi riporterà indietro nel tempo: le sue origini medievali ne fanno un luogo di rara bellezza, dove ammirare, tra le altre cose, la Torre di San Rocco, risalente al XII secolo, e il celebre Castello di San Giorgio, che affaccia sull’elegante porto della città ed è un biglietto da visita niente male per il borgo.

Il castello risalente al 1200 attualmente ospita numerose mostre d’arte, ma è anche un perfetto ponte di osservazione che consente di avere una vista del panorama circostante. Il Castello si affaccia sul Golfo dei Poeti. In estate, uno spettacolo della natura da non perdere è la spiaggia di Venere Azzurra.