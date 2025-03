Hanno trovato la PORTA DI NARNIA ed è proprio nel Lazio | Chi l’attraversa scopre un posto pazzesco: ecco l’indirizzo

Incredibile ma vero: la porta di Narnia esiste ed è proprio a due passi da te. Scopri tutto qui per entrare nel nuovo mondo.

La letteratura fantasy ha il meraviglioso potere di trasportarci in mondi sconfinati, popolati da creature straordinarie, paesaggi incantati e avventure senza tempo. Da Tolkien a Rowling, passando per Martin e Lewis, gli autori fantasy hanno saputo costruire universi nei quali il lettore può immergersi completamente.

Questo genere letterario rappresenta una vera e propria via di fuga dal quotidiano, un portale verso un luogo dove la magia esiste, dove l’eroismo non è solo un concetto astratto e dove il bene e il male si affrontano in epiche battaglie. La lettura fantasy è un’esperienza di evasione totale, che ci permette di esplorare scenari impossibili e di immedesimarci in personaggi straordinari.

Ma non si tratta solo di un’illusione momentanea: questi viaggi letterari arricchiscono la nostra immaginazione e spesso ci regalano nuove prospettive anche sul mondo reale. Il desiderio di evasione non è solo un bisogno infantile, ma una necessità umana, un modo per allontanarsi per un attimo dalle preoccupazioni quotidiane.

Evasione e portali

Nel fantasy, il concetto di evasione è spesso rappresentato fisicamente dal passaggio attraverso una soglia: un varco simbolico tra il mondo reale e quello immaginario. Ne “Le Cronache di Narnia”, ad esempio, l’armadio non è solo un mobile, ma un passaggio verso un universo magico e avventuroso.

Questo elemento ricorre in molte opere del genere: il binario 9 e tre quarti di “Harry Potter”, lo specchio magico in “Alice nel Paese delle Meraviglie”, la porta per il Mondo Fantastico in “La Storia Infinita”. Questi portali rappresentano la possibilità di accedere a una dimensione diversa, in cui il protagonista e con lui il lettore, si libera dai vincoli della realtà.

L’ingresso per Narnia nella vita vera

E se esistesse un’analogia reale con uno di questi portali letterari? In Italia, c’è un piccolo borgo che potremmo definire la nostra Narnia: Proceno. Situato in provincia di Viterbo, a pochi passi dalla Toscana, questo incantevole paese viene considerato la “Porta della Tuscia”. È un luogo che conserva un fascino quasi magico, con il suo castello medievale, i vicoli silenziosi e l’atmosfera sospesa nel tempo.

Proceno è un passaggio simbolico, una soglia tra due mondi: da una parte il Lazio con la sua storia e la sua tradizione etrusca, dall’altra la Toscana con i suoi paesaggi fiabeschi e le colline ondulate. Attraversare Proceno è come aprire un varco tra due dimensioni culturali e geografiche, un po’ come varcare l’armadio di Narnia e ritrovarsi in un nuovo mondo. Se la letteratura fantasy ci insegna che l’evasione è possibile tra le pagine di un libro, la realtà ci indica che a volte basta un piccolo borgo per vivere un’esperienza altrettanto fatata.