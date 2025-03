Julia, l’app del Comune di Roma è un flop (e pure sgrammaticata)

La guida turistica virtuale lanciata dal Campidoglio per il Giubileo dà itinerari errati, inventa strade, non è aggiornata sugli eventi culturali: e perfino il suo nome, in latino, è sbagliato

Pare proprio sia “nata sbagliata” Julia, l’assistente virtuale del Comune di Roma lanciata per aiutare residenti e visitatori a vivere l’Urbe al meglio in occasione del Giubileo. L’app, basata sull’intelligenza artificiale, presenta infatti gravi lacune a vari livelli, dalla toponomastica agli eventi culturali. E, per non farsi mancare niente, è pure “sgrammaticata”.

App Julia (© Comune di Roma)

La nuova guida turistica virtuale di Roma

«Julia esordisce con un grandioso flop, scambiando una linea di bus per un’altra, inventando a Roma strade che non esistono, confondendone nomi, percorsi e lunghezze». Questo, come riporta Il Giornale, l’impietoso bilancio tracciato dal capogruppo della Lega a Palazzo Senatorio Fabrizio Santori sul debutto del nuovo chaperon immateriale della Città Eterna. Che il Sindaco Roberto Gualtieri, come ricorda l’AGI, aveva presentato in pompa magna solo pochi giorni fa, anche se era stata svelata già da alcuni mesi.

Roberto Gualtieri (immagine dalla sua pagina Facebook)

Tecnicamente si tratta di un chatbot, ovvero un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano. Nel caso specifico, è possibile dialogarci in oltre 80 lingue mediante servizi di messaggistica come WhatsApp, ricevendo in tempo reale indicazioni provenienti da banche dati certificate. Questa, almeno, è l’idea di base, che però sembra essere rimasta abbondantemente sulla carta.

Il flop di Julia

Per esempio, la guida turistica digitale non è aggiornata sulle mostre, arrivando a consigliarne una aperta a fine 2021 (e chiusa nel dicembre 2022). Se poi le si chiede quale sia la strada più lunga della Capitale, va in tilt, facendosi correggere più volte dallo smaliziato utente. Insomma, un servizio piuttosto deludente, soprattutto considerando che è costato quasi 10 milioni di euro, stanziati attraverso il programma governativo Caput Mundi.

L’app Julia e la strada più lunga di Roma (immagine dalla pagina Facebook di SOS Patrimonio Storico di Roma)

A proposito di latino, poi, qualche problema deve averlo anche il Campidoglio, che pure, scrive La Repubblica, ha voluto omaggiare col nome Julia l’antica famiglia romana. Peccato però che, nella lingua di Cesare, non esistessero né la “j” né la “u”, che fecero la loro comparsa solo nel Rinascimento.

Busto di Gaio Giulio Cesare (100-44 a.C.). Immagine dalla pagina Facebook di Storie Romane

Va da sé che, rispetto alle altre mancanze, questo è un peccato veniale. Ma, se il diavolo sta nei dettagli, l’accompagnamento di questa sorta di Virgilio 2.0 per la Città dai Sette Colli si è decisamente fermato all’Inferno.

Fabrizio Santori (immagine dalla sua pagina Facebook) Busto di Publio Virgilio Marone (70 – 19 a.C.). © Wikimedia Commons L’app Julia e le mostre a Roma nel weekend dell’8 e 9 marzo (immagine dalla pagina Facebook di SOS Patrimonio Storico di Roma) Intelligenza artificiale (© Markus Spiske / Pexels)