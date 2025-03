Mercoledì delle Ceneri, origini e significato della solennità

In questo 2025 cade oggi, 5 marzo, il Mercoledì delle Ceneri, una solennità mobile perché legata alla Santa Pasqua. Questa ricorrenza inaugura la Quaresima, il periodo che precede la festa più importante del Cristianesimo e termina con il Giovedì Santo. E come i successivi quaranta giorni, sottolinea Famiglia Cristiana, è segnata dalla penitenza e dal richiamo alla conversione.

Origini e significato del Mercoledì delle Ceneri

Il nome della festività deriva dal rito liturgico dell’imposizione, sul capo dei fedeli, delle ceneri ottenute bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle Palme dell’anno precedente. Originariamente, come ricorda Sky TG24, il sacerdote accompagnava il gesto con la citazione biblica «ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai» (Gn 3, 19). Frase che, dopo il Concilio Vaticano II, è stata sostituita dalla locuzione «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1, 15).

Domenica delle Palme (© Jaume Comas / Flickr)

In questa data, aggiunge La Gazzetta dello Sport, la Chiesa cattolica prescrive il digiuno (l’obbligo di consumare solamente uno dei pasti principali) e l’astinenza dalla carne. Curiosamente, come spiega l’Agenzia Dire, da queste disposizioni ecclesiastiche discende etimologicamente il Carnevale (dal latino carnem levare, cioè “eliminare la carne”). E perfino il Martedì Grasso, che era l’occasione per consumare tutti i cibi più prelibati e – appunto – grassi rimasti in casa, cominciando proprio dalla carne.

Chiesa Cattolica (© Alvesgaspar / Wikimedia Commons)

È, insomma, un po’ come l’Ultima Cena, che anticipa la Passione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo in attesa della gioia della Risurrezione. Buon Mercoledì delle Ceneri a tutti i nostri lettori!

Gesù Cristo nella Gloria dei Cieli (© moonie00 / Freepik) Pieter Paul Rubens, La Resurrezione di Cristo (Anversa, Cattedrale di Nostra Signora, 1611-12). © Web Gallery of Art / Wikimedia Commons Carnevale di Venezia (© Abxbay / Wikimedia Commons)