Non ci crederete ma è così: il servizio taxi in Italia è un modello di eccellenza in Europa

Il servizio taxi italiano si conferma un punto di riferimento nel panorama europeo, offrendo agli utenti efficienza, sicurezza e trasparenza. È quanto emerge dal VI Rapporto “Gli italiani e i taxi 2025” e dal I Rapporto “Il taxi in Europa”, presentati recentemente alla Camera dei Deputati a Roma e commissionato dal presidente Uritaxi, Claudio Giudici. L’indagine, condotta su un ampio campione di utenti italiani e di 14 capitali europee, mette in luce la qualità del servizio taxi nel nostro Paese, che si distingue per tempi di attesa contenuti e un alto grado di soddisfazione dell’utenza.

Il taxi in Italia, un servizio rapido e affidabile

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio riguarda i tempi di attesa: ben l’88,5% degli utenti in Italia riceve un taxi entro sei minuti dalla chiamata, un dato che supera la media europea dell’85,1%. Questo risultato pone il nostro Paese tra i leader in efficienza del servizio, con città come Roma, Milano, Firenze, Napoli e Torino che garantiscono un’operatività elevata grazie a flotte ben organizzate e all’uso crescente delle app di prenotazione come AppTaxi e Taxi Move.

Soddisfazione degli utenti: un indice in crescita

L’indagine conferma una crescita della soddisfazione generale, che nel 2025 ha raggiunto l’86,4%, con un aumento dello 0,9% rispetto al 2024. Gli utenti apprezzano in particolare la sicurezza della corsa, la trasparenza delle tariffe e la cortesia dei tassisti, il cui indice di gradimento è aumentato del 6,2% rispetto all’anno precedente. La chiarezza delle tariffe è un aspetto fondamentale, con il 92,6% degli intervistati che riconosce la correttezza e la trasparenza del costo del servizio.

Le performance delle grandi città

Analizzando le cinque principali città italiane, emergono dati interessanti:

Roma: Pur essendo una delle metropoli più congestionate, la capitale garantisce un servizio efficiente, con un tempo di attesa medio inferiore ai 6 minuti e un elevato livello di sicurezza.

Milano: La città lombarda si distingue per la modernità del servizio, con una forte integrazione tra taxi e soluzioni di mobilità condivisa.

Firenze: Quarta città in Europa per qualità del servizio, conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama nazionale.

Napoli: Migliora le sue performance grazie a un incremento della qualità del parco auto e a un servizio più capillare.

Torino: Un modello di efficienza con un’elevata puntualità e una rete taxi sempre più connessa con i trasporti pubblici.

Il confronto con l’Europa

A livello continentale, l’indagine evidenzia differenze significative tra Nord e Sud Europa. Città come Stoccolma, Amsterdam, Vienna e Copenaghen si confermano tra le migliori per efficienza e qualità del servizio, mentre le realtà di Zagabria, Varsavia, Tirana e Atene registrano livelli di gradimento più bassi. Firenze e l’Italia nel complesso si posizionano tra le città più performanti, dimostrando che il nostro Paese è competitivo con i migliori standard europei.

Il ruolo del taxi nel trasporto urbano

Dai dati emerge che il taxi in Italia è utilizzato principalmente per motivi di lavoro (56,9%), per raggiungere la stazione ferroviaria (42%) e in alternativa ai mezzi pubblici, spesso considerati inefficienti (32,9%). L’indagine sottolinea inoltre il ruolo cruciale della sicurezza e della professionalità dei tassisti: il 91,1% degli utenti ne apprezza la cortesia e disponibilità.

Le app dei taxi

Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il settore, con un crescente utilizzo di app per la prenotazione e il pagamento delle corse. L’integrazione con altre forme di mobilità, come il car sharing e i trasporti pubblici, sarà determinante per garantire un servizio sempre più efficiente e sostenibile.

I risultati dell’indagine confermano che il servizio taxi in Italia gode di un’elevata considerazione da parte degli utenti e si colloca tra le eccellenze europee. Nonostante le critiche che talvolta emergono nel dibattito pubblico, i dati mostrano una realtà ben diversa: il taxi in Italia funziona, è affidabile e continua a migliorare. Come sottolineato dagli esperti del settore, è tempo di superare i luoghi comuni e di riconoscere il valore di un servizio che, numeri alla mano, rappresenta un pilastro fondamentale della mobilità urbana italiana.