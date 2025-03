Roma, tornano sabato 8 e domenica 9 marzo le Giornate del Riciclo

Roma si prepara a un nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Giornate del Riciclo, i dettagli

L’iniziativa, che si terrà sabato 8 e domenica 9 marzo, coinvolgerà numerosi municipi della Capitale, offrendo ai cittadini la possibilità di smaltire correttamente rifiuti che non possono essere gettati nei normali cassonetti, come elettrodomestici, mobili, materiali elettronici, vernici e molto altro.

L’edizione di questa settimana interesserà 10 municipi: I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. Le postazioni di raccolta saranno attive dalle ore 8:00 alle 12:30 e permetteranno ai cittadini di conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti e speciali nei punti designati.

Giornate del Riciclo, cosa smaltire, dove e quando

I cittadini potranno disfarsi di:

Materiali ingombranti : mobili, divani, materassi, sedie, tavoli;

: mobili, divani, materassi, sedie, tavoli; RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) : elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, televisori, computer, stampanti, monitor;

: elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, televisori, computer, stampanti, monitor; Metalli e legno : strutture in ferro, alluminio, legname;

: strutture in ferro, alluminio, legname; Lampade e batterie : lampade al neon, batterie al piombo, pile esauste;

: lampade al neon, batterie al piombo, pile esauste; Sfalci e potature : residui di giardinaggio;

: residui di giardinaggio; Sostanze pericolose: contenitori di vernici e solventi, farmaci scaduti, oli vegetali esausti, toner di stampanti.

Di seguito l’elenco completo delle postazioni attive nei vari municipi:

Municipio I

8 marzo: Piazza Vittorio

9 marzo: Piazza Tempio di Diana (Area Parcheggio) – Piazzale Clodio

Municipio III

9 marzo: Viale Gino Cervi

Municipio V

8 marzo: Piazzale Pino Pascali

9 marzo: Via Tovaglieri – Via Rovigno d’Istria

Municipio VII

8 marzo: Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

9 marzo: Via Anzio – Via Anagnina

Municipio VIII

8 marzo: Via dell’Accademia Peloritana

Municipio IX

9 marzo: Largo Montanari – Piazzale Cina

Municipio X

8 marzo: Via Luciano Laurenzi – Via Ruggero Panerai

Municipio XI

9 marzo: Lungotevere Pietra Papa

Municipio XIII

9 marzo: Via Borgo Ticino – Via Francesco Albergotti

Municipio XIV

8 marzo: Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi

9 marzo: Via Tallone

Municipio XV

8 marzo: Via Guido Rattoppatore (area parcheggio La Giustiniana)

9 marzo: Largo Nimis (Labaro) – Via Vincenzo Tieri (Cassia Olgiata, area parcheggio)