Hanno spostato il Colosseo | Evento unico a ROMA: la Nave più bella del mondo è ormeggiata qui, manca solo Jack Sparrow

Non ci crederai, ma il Colosseo non è più la meta turistica preferita dalla massa. Si opta per altro di altrettanto unico nel suo genere. Ecco tutti i dettagli.

Chi non ha mai visto, almeno una volta nella propria vita, il Colosseo? Probabilmente non tutti hanno avuto modo di andare di persona a contemplare la sua maestosità, ma senza dubbio ci avrà pensato la televisione. Famoso come Anfiteatro Flavio, fu costruito nel periodo di dominio della Dinastia dei Flavi (69 d.C.-96 d.C.).

I lavori furono avviati da Vespasiano per poi concludersi con Tito che lo inaugurò il 21 aprile nell’80 d.C. Successivamente l’imperatore Domiziano fece fare delle modifiche. Al suo interno si svolgevano i combattimenti dei gladiatori per intrattenere il pubblico (basta ricordare il film con protagonista Russell Crowe).

Non tutti sanno che il nome “Colosseo” fu introdotto nel Medioevo per le sue dimensioni. Situato al centro di Roma, è il più importante monumento del passato inserito nel 1980 nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco e nel 2007 tra le Sette meraviglie del mondo.

Non c’è da stupirsi, dunque, se rappresenta una delle mete più ambite dei turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Eppure di recente sembra che sia passato in secondo piano perché altro “gli ha fatto ombra”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un evento più unico che raro nella capitale italiana

Sul sito romatoday.it è stata riportata la notizia inerente a un evento che si svolgerà dal 28 maggio al 3 giugno 2025. Il tutto l’arte da un’idea del Ministro della Difesa Guido Corsetto, il quale ha voluto rendere partecipi i romani di un’esperienza supportata da Difesa Servizi Spa e Ninetynine.

All’evento parteciperanno Adolfo Urso, Ministro delle Imprese, Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, Alessandro Locatelli, Ministro per le disabilità, Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Berutti Bergotto, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare e tanti altri ancora. Non mancherà all’appello la Banda della Marina Militare che si esibirà per i presenti. Ma di cosa si sta parlando? La risposta è immediata.

“Il Vespucci incontra la cultura”

Arriverà la Nave Amerigo Vespucci e sarà accolta da una cerimonia di benvenuto dalle autorità civili e militari. La nave costeggerà anche le coste di Ostia il 28 maggio per la gioia dei residenti dopodiché approderà a Civitavecchia, la 16° tappa del Tour Mediterraneo che per 20 mesi ha portato la cultura italiana in ben 30 Paesi all’estero.

Sia i biglietti che i programmi sono disponibili sul sito. Se si vuole visitare anche il Museo Archeologico Nazionale il prezzo di accesso sarà ridotto. Ci saranno anche degli appuntamenti per i più piccoli e per gli amanti dei motori. In poche parole non puoi assolutamente mancare.